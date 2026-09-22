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Wahlsieg in Berlin: Die linksextreme Basis der Elif Eralp

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Wahlsieg in Berlin: Die linksextreme Basis der Elif Eralp

Elif Eralp
Elif Eralp
Elif Eralp ist das nette Gesicht des Linkextremismus. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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Die linksextreme Basis der Elif Eralp

In Berlin will Elif Eralp ins Rote Rathaus einziehen. Dabei reitet sie eine linksextreme Partei, deren Probleme nicht erst mit ihrem Hass auf Israel anfangen. Das zeigt der Blick auf einige Personen, die jetzt ins Parlament einziehen.

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