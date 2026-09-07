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Brandmauer, FDP, Volksparteien usw.: Die fünf Erkenntnisse aus der Sachsen-Anhalt-Wahl für Deutschland

Brandmauer, FDP, Volksparteien usw.: Die fünf Erkenntnisse aus der Sachsen-Anhalt-Wahl für Deutschland

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Politisches Erdbeben, das weit über Sachsen-Anhalt hinausreicht: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund feiert mit seiner Frau Julia am Sonntag den Wahlsieg.
Politisches Erdbeben, das weit über Sachsen-Anhalt hinausreicht: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund feiert mit seiner Frau Julia am Sonntag den Wahlsieg.
Politisches Erdbeben, das weit über Sachsen-Anhalt hinausreicht: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund feiert mit seiner Frau Julia am Sonntag den Wahlsieg. Foto: picture alliance / AP Photo/Matthias Schrader
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Die fünf Erkenntnisse aus der Sachsen-Anhalt-Wahl für Deutschland

Die Fixierung auf das Rekordwahlergebnis für die AfD in Sachsen-Anhalt verdeckt weitere folgenschwere Entwicklungen, die sich für ganz Deutschland abzeichnen. Die JUNGE FREIHEIT analysiert die wichtigsten fünf.

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Politisches Erdbeben, das weit über Sachsen-Anhalt hinausreicht: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund feiert mit seiner Frau Julia am Sonntag den Wahlsieg. Foto: picture alliance / AP Photo/Matthias Schrader
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