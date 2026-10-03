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Verteidigungspolitik: Die Bundeswehr scheitert am Können

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27.08.2025 - Einweihung des Rheinmetall-Werks Niedersachsen in Unterlüß. Dort soll unter anderem Artilleriemunition und Raketenartillerie hergestellt werden. Im Bild: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Er will die Bundeswehr stärker machen. Foto: Noah Wedel
27.08.2025 - Einweihung des Rheinmetall-Werks Niedersachsen in Unterlüß. Dort soll unter anderem Artilleriemunition und Raketenartillerie hergestellt werden. Im Bild: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Er will die Bundeswehr stärker machen. Foto: Noah Wedel
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei Einweihung des Rheinmetall-Werks Niedersachsen in Unterlüß im vergangenen Jahr: Wachstum der Bundeswehr verläuft schleppend. Foto: picture alliance / Noah Wedel | Noah Wedel
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Die Bundeswehr scheitert am Können

Die Bundeswehr wächst – allerdings nur langsam. Das liegt auch an den Bewerbern, denn eine erschreckend hohe Zahl von ihnen wird ausgemustert.

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei Einweihung des Rheinmetall-Werks Niedersachsen in Unterlüß im vergangenen Jahr: Wachstum der Bundeswehr verläuft schleppend. Foto: picture alliance / Noah Wedel | Noah Wedel
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