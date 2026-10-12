Die Brandmauer und der Selbstmord aus Angst vor dem Tod

Anzeige

KÖLN. Die Kölner CDU-Kreisvorsitzende Serap Güler hat angekündigt, eigene Anträge im Stadtrat nicht länger wegen einer möglichen Zustimmung der AfD zurückzuziehen. „Wir haben uns damit in der Tat erpressbar von Rot-Grün gemacht“, sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt dem Kölner Stadt-Anzeiger. Damit solle nun Schluss sein.

„Es gibt einen Unterschied zwischen einer Zusammenarbeit und dem Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Eigene Anträge zurückzuziehen, weil denen die AfD zustimmen könnte, ist Letzteres“, erklärte Güler. Die CDU Köln werde sich deshalb bei ihren Vorhaben nicht mehr entsprechend einschränken.

An der Ablehnung von AfD-Anträgen hält sie dagegen fest. „Wir werden niemals einem Antrag der AfD zustimmen. Uns unterscheiden Welten, egal, ob es um Wirtschaft, EU, Soziales, Bildung oder Familie geht.“ Den Vorwurf, damit beginne das Ende der Brandmauer, wies Güler zurück: „In unserem Unvereinbarkeitsbeschluss steht ‘keine Zusammenarbeit’ und nicht ‘Verzicht auf eigene Ideen’. Deshalb nein, das ist keine Kursänderung.“

Radtke erklärt „CDU pur“ für gescheitert

Gülers Ankündigung fällt in die Führungsklausur der CDU, die am Montag in Berlin endet. Nach drei verlorenen Landtagswahlen im September und bundesweiten Umfragewerten unter 20 Prozent ringt die Partei um ihren Kurs. Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels CDA, Dennis Radtke, nahm dabei ausdrücklich Kanzler und Parteichef Friedrich Merz in die Pflicht.

„Es gehört zu seiner Verantwortung, eine Kurskorrektur des Tankers CDU einzuleiten“, sagte Radtke dem Tagesspiegel. Zur Führungsverantwortung des Kanzlers gehöre es, die Lage ehrlich zu analysieren und seine Zustimmungswerte realistisch einzuordnen. Zugleich müsse jeder in der Partei seinen Beitrag leisten.

Radtke sieht die Ursachen der Krise auch in der „inhaltlichen und personellen Engführung der Union in den vergangenen Jahren“. Die Interpretation von „CDU pur“ als „rein konservativ und wirtschaftsliberal“ sei gescheitert. Der Europaabgeordnete fordert damit eine andere Schwerpunktsetzung seiner Partei.

Gauck fordert Gespräche mit AfD-Wählern

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck warb beim gemeinsamen Abendessen am Sonntag unterdessen dafür, auf Wähler der AfD zuzugehen. Nach Bild-Informationen forderte er die CDU auf, mit diesen Menschen zu sprechen, statt immer nur über die Partei zu reden. Nur so könnten sie zurückgewonnen werden.

CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann dämpfte bereits zum Auftakt die Erwartungen an die Beratungen. Die Klausur sei „nicht die eine Wunderwaffe, sondern der Beginn eines Prozesses“. Merz und Hoppermann wollen die Ergebnisse am Montag um 13.30 Uhr nach weiteren Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand vorstellen. (rr)