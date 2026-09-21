„Die AfD hat die CDU als Volkspartei abgelöst“

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BERLIN. Die AfD-Spitze hat ihre Erfolge in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin (die JF berichtete) zu einem Generalangriff auf die CDU genutzt. Bei einer Pressekonferenz in Berlin erklärte Parteichefin Alice Weidel, ihre Partei habe die Christdemokraten als Volkspartei abgelöst.

Weidel verwies vor allem auf Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD mit 38,2 Prozent stärkste Kraft geworden ist und die CDU mit 4,9 Prozent erstmals aus einem Landtag flog.

„Das zeigt auch hier ganz klar, dass wir die CDU als Volkspartei abgelöst haben“, sagte sie. Das Ergebnis sei die Folge einer „unklugen Brandmauer-Politik“. Der CDU sagte Weidel einen weiteren Niedergang voraus. Die Partei werde sich der Fünf-Prozent-Marke nähern und „nie mehr wieder eine Bundestagswahl gewinnen“. Das Wahldebakel im Nordosten könne nun dazu führen, dass CDU-Politiker in den ostdeutschen Landesverbänden ihre Haltung zur Brandmauer überdenken.

Holm beansprucht Amt des Landtagspräsidenten

AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm kündigte an, alle Parteien zu Gesprächen über eine Regierungsbildung einzuladen. Seine Partei habe als Wahlsieger den Auftrag dazu erhalten. Große Hoffnungen auf ein Bündnis mache er sich angesichts der Abgrenzung der übrigen Parteien allerdings nicht.

Holm rechnet daher mit einer Koalition aus SPD, Linkspartei und Grünen unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Zugleich geht er davon aus, dass die AfD als stärkste Fraktion den Präsidenten des neuen Landtags stellen wird. Außerdem will die Partei einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik einsetzen.

Nach dem vorläufigen Ergebnis verfügt die AfD über 32 der 71 Mandate. SPD, Linkspartei und Grüne kommen gemeinsam auf 39 Sitze und könnten damit gegen den Wahlsieger regieren. CDU und BSW scheiterten jeweils knapp an der Fünf-Prozent-Hürde.

Brinker sieht AfD als einzige bürgerliche Kraft

Die Berliner AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker zeigte sich auch mit dem Abschneiden in der Hauptstadt zufrieden. Die Partei steigerte sich um 7,2 Prozentpunkte auf 16,3 Prozent und wurde hinter Linkspartei und CDU drittstärkste Kraft. Sie sei die einzige bürgerliche Partei in Berlin, die deutlich hinzugewonnen habe, sagte Brinker.

Als besonderen Erfolg wertete sie die Mobilisierung früherer Nichtwähler. Für eine weitere Überraschung sorgte AfD-Kandidat Alexander Bertram: Er nahm dem CDU-Spitzenkandidaten Stefan Evers den Wahlkreis Treptow-Köpenick 4 ab und setzte sich mit 31,5 gegen 24,5 Prozent durch.

Parteichef Tino Chrupalla forderte unterdessen den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser sei nach den Niederlagen der CDU „überfällig“. Die Wähler hätten steigende Energiepreise, die Ukraine-Politik der Bundesregierung und eine Rente mit 70 abgelehnt. „Die blaue Welle ist nicht zu stoppen“, sagte Chrupalla. (rr)