Deutschland duldet mehr als 200.000 ausreisepflichtige Migranten

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BERLIN. Die Bundesregierung hat einen deutlichen Anstieg der Zahl ausreisepflichtiger Migranten gemeldet. Zum 30. September lebten nach Angaben des Bundesinnenministeriums 256.873 ausreisepflichtige Menschen in Deutschland. Davon verfügten 200.601 über eine Duldung. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Filiz Polat hervor.

Damit werden inzwischen rund 78 Prozent aller Ausreisepflichtigen geduldet. Ende Dezember 2025 waren es noch 190.974 von insgesamt 232.067 Menschen gewesen.

Innerhalb von neun Monaten stieg die Zahl der Geduldeten somit um 9.627 Personen, während die Gesamtzahl der Ausreisepflichtigen um fast 25.000 zunahm. Eine Duldung bedeutet, dass ein Migrant Deutschland grundsätzlich verlassen muss, seine Abschiebung aber vorübergehend ausgesetzt wird.

Gründe können fehlende Ausweispapiere, eine Erkrankung oder familiäre Umstände sein. Einen regulären Aufenthaltstitel stellt die Duldung nicht dar. Allein in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erhielten rund 45.000 Menschen erstmals eine solche Bescheinigung. Unter ihnen befanden sich zum Stichtag rund 13.460 Minderjährige.

Ampel-Regierung hatte neuen Weg zum Bleiberecht geschaffen

Zuvor war die Zahl der Geduldeten drei Jahre lang zurückgegangen. Ende 2022 hatten sich noch rund 248.000 Menschen mit einer Duldung in Deutschland aufgehalten. Für den Rückgang war unter anderem das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht verantwortlich, das die damalige Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP Ende 2022 eingeführt hatte.

Die Regelung ermöglichte Migranten, die sich zum 31. Oktober 2022 bereits seit mindestens fünf Jahren in Deutschland aufhielten, eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Innerhalb von 18 Monaten sollten sie die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht erfüllen. Dazu gehörten ausreichende Deutschkenntnisse, die weitgehende Sicherung des eigenen Lebensunterhalts und Bemühungen um die Klärung ihrer Identität. Wer die Bedingungen nicht erfüllte, konnte erneut in die Duldung zurückfallen.

Das Chancenaufenthaltsrecht lief Ende 2025 aus. Als mögliche weitere Ursache für den neuerlichen Anstieg der Duldungen gelten sinkende Anerkennungsquoten bei Asylverfahren. Bereits Ende Juni dieses Jahres hatte die Bundesregierung 199.271 Geduldete gemeldet. Seither ist ihre Zahl um weitere 1.330 gestiegen.

Grüne wollen neue Bleibeperspektiven schaffen

Die Grünen-Politikerin Filiz Polat kritisierte die bestehenden Vorschriften für Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungen. Diese seien zu kompliziert und stellten teilweise kaum erfüllbare Anforderungen. Laut Ausländerzentralregister waren in den gemeldeten Daten lediglich 402 Ausbildungsduldungen und 17 Beschäftigungsduldungen vermerkt.

Polat verlangt deshalb zusätzliche Möglichkeiten, aus einer Duldung einen regulären Aufenthaltstitel zu machen. Betriebe benötigten Planungssicherheit und verlässliche Arbeitskräfte. „Wer hier arbeitet, eine Ausbildung macht und sich integriert, braucht einen gesicherten Aufenthalt statt jahrelanger Unsicherheit“, erklärte die Grünen-Abgeordnete. Auch aus der SPD kamen zuletzt Forderungen nach neuen Bleiberechtsregelungen für bereits integrierte ausländische Arbeitskräfte. (rr)