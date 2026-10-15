Der Täter ist Ausländer, die Tat ist rechtsextrem

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MÜNCHEN. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat den Messerangriff auf zwei Schülerinnen im oberbayerischen Schongau (die JF berichtete) als rechte Gewalttat eingestuft. Der mutmaßliche Täter, ein 16jähriger kroatischer Staatsangehöriger, hatte am 8. Juli zwei 13jährige Mädchen am Welfen-Gymnasium mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Nun gab Herrmann im Innenausschuss des Bayerischen Landtags neue Einzelheiten über die politische Motivation des Jugendlichen bekannt.

„Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hat der Beschuldigte ein sogenanntes Manifest verfasst. Es ist unter anderem durch Frauenhass, durch Queerfeindlichkeit, durch Rassismus und Antisemitismus geprägt“, erklärte Herrmann am Mittwoch.

Die Ermittler hätten deshalb entschieden, den Angriff als politisch rechts motivierte Gewalttat zu erfassen. Bereits kurz nach der Attacke war ein entsprechendes Schreiben aufgetaucht. Darin äußerte sich der Verfasser abfällig über Frauen, Homosexuelle, Muslime und weitere Bevölkerungsgruppen. Er bezeichnete sich selbst als rechtsgerichtet und faschistisch. Die Ermittlungen wurden deshalb von der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München übernommen.

Kroate war den Behörden bereits bekannt

Der Angriff hatte am 8. Juli bundesweit für Entsetzen gesorgt. Der damals 16jährige ehemalige Schüler war mit einer Pistole und zwei Messern zum Welfen-Gymnasium gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab er zunächst einen Schuss ab, der niemanden traf. Anschließend versagte die Schusswaffe. Der Jugendliche griff daraufhin zwei Schülerinnen mit einem Messer an und fügte ihnen schwere Stichverletzungen am Oberkörper zu.

Lehrkräfte und Polizeibeamte konnten den Angreifer überwältigen. Mitschüler leisteten den verletzten Mädchen Erste Hilfe und verhinderten damit möglicherweise ihren Tod. Der Kroate wurde festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen zweifachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Wie die bayerische Polizei bereits am Tag nach dem Angriff mitteilte, war der Jugendliche keineswegs ein Unbekannter. Schon 2025 hatte er Mitschüler bedroht und in sozialen Netzwerken Amokläufe verherrlicht. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelte deshalb bereits vor der Tat gegen ihn.

Polizei fand Schutzweste und Sturmhaube

Bei einer früheren Hausdurchsuchung hatten die Ermittler unter anderem Messer, eine Schutzweste und eine Sturmhaube entdeckt. Zudem war der Jugendliche zeitweise vom Unterricht ausgeschlossen worden und hatte später die Schule gewechselt. Trotzdem wurde er von den Behörden nicht als Risikoperson eingestuft und auch nicht in das polizeiliche Bedrohungsmanagement aufgenommen.

Herrmann verteidigte im Innenausschuss das Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Die damaligen Erkenntnisse hätten nicht ausgereicht, um Untersuchungshaft gegen den Jugendlichen zu beantragen. Zugleich räumte er ein, dass aus dem Fall Konsequenzen gezogen werden müssten.

„Leider zeigt dieser Fall auf traurige Art und Weise: Wir haben natürlich Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Polizei allein kann das allerdings dann nicht lösen“, erklärte der Innenminister. Künftig müsse insbesondere geprüft werden, wie Polizei, Schulen und Jugendämter besser auf Drohungen und auffälliges Verhalten von Schülern reagieren könnten.

Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks liegt der Staatsanwaltschaft das psychologische Gutachten über den Beschuldigten noch nicht vor. Erste Einschätzungen gehen jedoch davon aus, dass der Jugendliche voll schuldfähig ist. Die Ermittlungen dauern an. (rr)