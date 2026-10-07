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Bundeswehr: Der MAD und die KI-Inquisition

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Der MAD durchleuchtet Bundeswehrbewerber mittels KI.
Der MAD durchleuchtet Bundeswehrbewerber mittels KI.
Der MAD durchleuchtet Bundeswehrbewerber mittels KI. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld / picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde / JF-Montage
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Der MAD und die KI-Inquisition

Keine moderne Armee kann mehr ohne KI auskommen. Das sieht erfreulicherweise auch die Bundeswehr ein. Was der MAD jedoch mit den neuen Möglichkeiten anstellt, wirft Fragen nach den richtigen Prioritäten auf. Von Markus Wohlfahrt.

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Der MAD durchleuchtet Bundeswehrbewerber mittels KI. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld / picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde / JF-Montage
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