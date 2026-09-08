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Anschläge auf Stromversorgung: Der Klimaterrorismus ist zur realen Bedrohung geworden

Anschläge auf Stromversorgung: Der Klimaterrorismus ist zur realen Bedrohung geworden

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Ökoterrorismus: Polizisten sichern das Umspannwerk bei Bergheim, auf dass ein Anschlag verübt wurde.
Ökoterrorismus: Polizisten sichern das Umspannwerk bei Bergheim, auf dass ein Anschlag verübt wurde.
Polizisten sichern das Umspannwerk bei Bergheim, auf dass ein Anschlag verübt wurde. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
JF-Plus Icon Premium Anschläge auf Stromversorgung
 

Der Klimaterrorismus ist zur realen Bedrohung geworden

Was vor rund eineinhalb Dekaden noch eine Filmidee war, ist nun deutsche Realität geworden. Teile des Linksextremismus haben die Stromversorgung der verhassten kapitalistischen Gesellschaft als Anschlagsziele entdeckt. Was ist über den Ökoterrorismus bekannt?

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Polizisten sichern das Umspannwerk bei Bergheim, auf dass ein Anschlag verübt wurde. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
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