Der Klimaterrorismus ist zur realen Bedrohung geworden

Polizisten sichern das Umspannwerk bei Bergheim, auf dass ein Anschlag verübt wurde. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Was vor rund eineinhalb Dekaden noch eine Filmidee war, ist nun deutsche Realität geworden. Teile des Linksextremismus haben die Stromversorgung der verhassten kapitalistischen Gesellschaft als Anschlagsziele entdeckt. Was ist über den Ökoterrorismus bekannt?