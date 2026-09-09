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Überraschendes Geschenk für die AfD: Der doppelte Schulze zerreißt die CDU

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Überraschendes Geschenk für die AfD: Der doppelte Schulze zerreißt die CDU

Jetzt auch CDU-Fraktionschef: Wahlverlierer und Ministerpräsident Sven Schulze.
Jetzt auch CDU-Fraktionschef: Wahlverlierer und Ministerpräsident Sven Schulze.
Jetzt auch CDU-Fraktionschef: Wahlverlierer und Ministerpräsident Sven Schulze. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium Überraschendes Geschenk für die AfD
 

Der doppelte Schulze zerreißt die CDU

Jetzt hat er doch einmal gewonnen: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze lässt sich zum CDU-Fraktionschef wählen. Die knappe Kampfabstimmung zerreißt die Fraktion. Das dürfte der AfD helfen. Ein Hintergrundbericht.

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Jetzt auch CDU-Fraktionschef: Wahlverlierer und Ministerpräsident Sven Schulze. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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