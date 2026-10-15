Der berüchtigte Goman-Clan steht jetzt unter Polizeischutz

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LEVERKUSEN. Der Goman-Clan hat nach zwei Anschlägen auf das Anwesen seines Familienoberhaupts offenbar Polizeischutz erhalten. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, werden der 72jährige Jan „Moro“ Goman und mehrere Angehörige inzwischen von Polizeibeamten überwacht. Damit ist ausgerechnet eine Großfamilie, die seit Jahrzehnten durch schwere Straftaten auffällt, selbst zum Schutzobjekt der Sicherheitsbehörden geworden.

Auslöser sind zwei Vorfälle an der rund 500 Quadratmeter großen Villa im Leverkusener Stadtteil Schlebusch. Am 24. September versuchte ein Unbekannter, den Eingangsbereich des Hauses in Brand zu setzen. Der Mann schüttete eine brennbare Flüssigkeit aus und zündete sie an. Bewohner konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch löschen und damit verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergriff.

Am 4. Oktober folgte der nächste Vorfall. Ein Unbekannter legte gegen zwei Uhr morgens eine Handgranate vor dem Anwesen ab und flüchtete. Ein Entschärfer der Bundespolizei stellte später fest, dass es sich um eine nicht zündfähige Übungsgranate handelte. Nach Angaben der Kölner Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt Explosionsgefahr. Die Ermittler fahnden weiterhin nach dem Mann, der den Gegenstand abgelegt hatte.

Clan-Chef bedankt sich bei der Polizei

Nach den beiden Vorfällen wurden laut Bericht zunächst uniformierte Beamte vor dem Anwesen eingesetzt. Später übernahmen offenbar Polizisten in einem Zivilfahrzeug die Überwachung. Ein Sprecher der Kölner Polizei wollte die Schutzmaßnahmen auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Grundsätzlich äußere sich die Behörde nicht zu Art und Umfang solcher Vorkehrungen.

Goman selbst bestätigte gegenüber der Zeitung, dass Polizeibeamte regelmäßig bei seiner Familie vorbeischauten. „Nicht ich, die Polizei hat den Schutz für uns angeordnet, wofür wir sehr dankbar sind“, erklärte der 72jährige. Die Polizisten kämen vor allem nachts und seien „sehr nett“.

Angst vor möglichen weiteren Angriffen will der Clan-Chef allerdings nicht haben. „Ich habe vor gar keinem Angst, nur vor Gott“, sagte er. Zugleich erklärte Goman, einen Waffenschein und mehrere Schusswaffen zu besitzen, darunter eine Neun-Millimeter-Pistole. Für den Fall eines erneuten Angriffs drohte er: „Sollen die kommen, ich knall’ die ab!“ Wer Hinweise auf die bisherigen Täter liefern könne, dem versprach er eine Belohnung von 10.000 Euro.

Erst zu Ostern wurden Polizisten schwer verletzt

Das Verhältnis zwischen der Polizei und Angehörigen der Großfamilie war erst im Frühjahr durch einen schweren Zwischenfall belastet worden. In der Nacht zum Ostermontag eskalierte eine Feier in einer Shisha-Bar in Leverkusen-Opladen. Als Polizeibeamte nach Beschwerden über Ruhestörung die Veranstaltung beenden wollten, wurden sie von mehreren Gästen angegriffen.

Eine 29jährige Polizistin erlitt durch einen Flaschenwurf massive Zahn- und Kieferverletzungen. Mehrere Zähne wurden ausgeschlagen oder brachen ab. Ein weiterer Beamter erlitt einen Unterarmbruch, eine Kollegin Schnittverletzungen. Nach Angaben der Polizei wurden Ermittlungen gegen 22 Angehörige der Großfamilie wegen des Verdachts unter anderem des Landfriedensbruchs und tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Im Juni durchsuchten die Ermittler deshalb mehrere Gebäude der Familie und stellten Mobiltelefone sowie verbotene Waffen sicher. Auch in anderen Verfahren gerieten Angehörige des Goman-Clans immer wieder wegen Betrugs, Geldwäsche und Diebstahls ins Visier der Justiz.

Gericht zog Immobilien und Luxusautos ein

Erst im Mai hatte das Landgericht Köln die Einziehung von vier Immobilien und zwei Luxusfahrzeugen aus dem Besitz beziehungsweise Umfeld der Familie angeordnet. Nach Überzeugung des Gerichts stammte das Geld für die Anschaffungen aus Betrugsstraftaten. Betroffen waren unter anderem ein Mercedes SLS und ein Porsche.

Jan Goman, der selbst einen Rolls-Royce Phantom fährt, wies gegenüber Bild jede Beteiligung an kriminellen Geschäften zurück. Es gebe zwar viele Menschen, die stehlen und betrügen würden, erklärte der Familienchef. Er selbst gehöre jedoch nicht dazu.

Wer hinter den Angriffen auf sein Haus steckt, ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat weder Angaben zu möglichen Motiven noch zu einem Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gemacht. Auch ob die mutmaßlichen Schutzmaßnahmen über einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden, ließ die Behörde offen. (rr)