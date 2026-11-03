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Bundeszentrale für politische Bildung: Demokratiepreis für NGOs gestrichen

Bundeszentrale für politische Bildung: Demokratiepreis für NGOs gestrichen

Bundeszentrale für politische Bildung: Demokratiepreis für NGOs gestrichen

Grünen-Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor: Fürchtet nun weitere Kürzungen der NGO-Gelder. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Grünen-Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor: Fürchtet nun weitere Kürzungen der NGO-Gelder. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Grünen-Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor: Fürchtet nun weitere Kürzungen der NGO-Gelder. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Bundeszentrale für politische Bildung
 

Demokratiepreis für NGOs gestrichen

Zwei Förderpreise „für Demokratie & Toleranz“, die jährlich NGOs mit Preisgeldern von bis zu 10.000 Euro förderten, wurden offenbar auf Eis gelegt. Kritik kommt von den Grünen.
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BERLIN. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat zwei Förderwettbewerbe eingestellt, die jährlich Preisgelder in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro an NGOs vergaben. Wie die grüne Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor auf X mitteilte, werden die Auszeichnung „Botschafter*innen (sic!) für Demokratie & Toleranz“ und der Projektwettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ nicht weiter durch die Behörde gefördert.

Durch die Ehrungen wurde „zivilgesellschaftliches Engagement gewürdigt“ und mit einem Preisgeld von bis zu 10.000 Euro dotiert, wie es auf der Seite der bpb heißt. Dabei wurden durch die beiden Preise jedes Jahr bis zu fünf Botschafter und 50 bis 75 Projekte ausgezeichnet.

Diese NGOs wurden ausgezeichnet

Zu den ausgezeichneten Botschaftern zählten unter anderem NGOs wie „Omas gegen Rechts e.V.“ sowie der „Queer Roma“-Gründer Gianni Jovanovic. Unter den ausgezeichneten Projekten waren das Verzeichnis für queer- und transfreundliche Arztpraxen „Queermed Deutschland“, die Fahrraddemo „Tour de Tolérance“ und die „Schwarze Kinderbibliothek“, in welcher es schwarzen Kindern ermöglicht wird, „ihre Identität(en) zu entdecken“, so der Mitbegründer Sheeko Ismail.

Die Grünen-Politikerin gab an, dass die bpb noch keine Gründe für die Einstellung der Projekte angegeben hatte. Als Jurymitglied der beiden Initiativen befürchtet sie nun, dass es zu weiteren Streichungen kommen könnte.

Rechtsextremismus bleibt als Schwerpunkt

Die bpb finanziert eine Vielzahl vergleichbarer Preisausschreibungen und Förderprogramme. Der Haushaltsplan des Bundestages sieht für die Behörde jährliche Ausgaben von über 100 Millionen Euro vor.

Jetzt drei Monate JUNGE FREIHEIT lesen zum Schnupperpreis.

Nach dem Rücktritt des damaligen Präsidenten der bpb, Sönke Rix, im Juli hatte die Behörde angekündigt, sich künftig verstärkt mit Linksextremismus und Islamismus befassen zu wollen. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT betonte eine Sprecherin jedoch: „Die bpb wird nicht im Bereich des Rechtsextremismus kürzen, sondern weiterhin vielfältige Inhalte, Veranstaltungen und Projektförderungen zum Thema anbieten.“ (ng)

Grünen-Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor: Fürchtet nun weitere Kürzungen der NGO-Gelder. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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