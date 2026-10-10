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JF-Recherche: Das BKA, seltsame Zahlen und eine politisch motivierte Kriminalstatistik

JF-Recherche: Das BKA, seltsame Zahlen und eine politisch motivierte Kriminalstatistik

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Zahlreiche Türken feiern auf dem Kurfürstendamm ausgelassen den Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Dabei zeigten viele Teilnehmer den sogenannten "Wolfsgruß" türkischer Rechtsradikaler. Die Zahlen vom BKA zu politisch motivierter Kriminalität sind irreführend.
Zahlreiche Türken feiern auf dem Kurfürstendamm ausgelassen den Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Dabei zeigten viele Teilnehmer den sogenannten "Wolfsgruß" türkischer Rechtsradikaler. Die Zahlen vom BKA zu politisch motivierter Kriminalität sind irreführend.
Ein Fan der türkischen Nationalmannschaft zeigt in Berlin den sogenannten Wolfsgruß der ultranationalistischen Ülkücü-Bewegung: BKA-Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität zeichnen ein Zerrbild. Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken
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Das BKA, seltsame Zahlen und eine politisch motivierte Kriminalstatistik

Die größte Gefahr geht von rechts aus, heißt es seit Jahren hinsichtlich der politisch motivierten Kriminalität. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen des BKA wirft Zweifel auf. Eine JF-Recherche.

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Ein Fan der türkischen Nationalmannschaft zeigt in Berlin den sogenannten Wolfsgruß der ultranationalistischen Ülkücü-Bewegung: BKA-Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität zeichnen ein Zerrbild. Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken
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