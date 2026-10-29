Darum wird sich die CDU spalten und Siegmund Ministerpräsident

Während Sven Schulze (CDU, links) vor einem Trümmerhaufen steht, steht Ulrich Siegmund (AfD) vor der Wahl zum Ministerpräsidenten. Fotos: picture alliance (2)/dpa | Sebastian Gollnow & Marco Bader

Der Eklat um die Erpressung der Abgeordneten per Eidesstattlicher Versicherung ist der nächste Tiefpunkt, den die CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt erreicht. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass die Truppe nicht mehr zu einen ist.