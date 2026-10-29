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Sachsen-Anhalt: Darum wird sich die CDU spalten und Siegmund Ministerpräsident

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Während Sven Schulze (CDU, links) vor einem Trümmerhaufen steht, steht Ulrich Siegmund (AfD) vor der Wahl zum Ministerpräsidenten.
Während Sven Schulze (CDU, links) vor einem Trümmerhaufen steht, steht Ulrich Siegmund (AfD) vor der Wahl zum Ministerpräsidenten.
Während Sven Schulze (CDU, links) vor einem Trümmerhaufen steht, steht Ulrich Siegmund (AfD) vor der Wahl zum Ministerpräsidenten. Fotos: picture alliance (2)/dpa | Sebastian Gollnow & Marco Bader
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Darum wird sich die CDU spalten und Siegmund Ministerpräsident

Der Eklat um die Erpressung der Abgeordneten per Eidesstattlicher Versicherung ist der nächste Tiefpunkt, den die CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt erreicht. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass die Truppe nicht mehr zu einen ist.

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Während Sven Schulze (CDU, links) vor einem Trümmerhaufen steht, steht Ulrich Siegmund (AfD) vor der Wahl zum Ministerpräsidenten. Fotos: picture alliance (2)/dpa | Sebastian Gollnow & Marco Bader
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