Darum will die AfD nicht mehr aus dem Euro austreten

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BERLIN. Die AfD will die Zusammenarbeit innerhalb der EU auf die „wichtigen Bereiche wie den Binnenmarkt und echten Schutz der Außengrenzen“ begrenzen. Das hat der Vorsitzende der AfD-Gruppe im EU-Parlament, René Aust, auf X erklärt, nachdem die Bild über ein internes Strategiepapier der Partei zur Europapolitik berichtet hat.

Die Voraussetzung für die Neuaufstellung der EU sei, so Aust, „dass die Zahlmeister-Rolle Deutschlands in Europa endet“. Er forderte außerdem: „Die europäische Ebene muss das Selbstbestimmungsrecht der Völker achten! Darum müssen die europäischen Verträge neu verhandelt werden!“

Das Boulevardblatt hatte mit Bezug auf das Papier berichtet, die AfD setze statt eines Austritts aus EU und Euro nun auf einen grundsätzlichen Umbau. Scheitere dieser Kurs, sollen die Deutschen „über den künftigen europäischen und währungspolitischen Weg Deutschlands“ in einem Volksentscheid bestimmen.

Deutschland soll nicht für andere Schulden haften

Demnach lehnt die AfD den Euro jetzt nicht mehr grundsätzlich ab. Sie verlangt aber, dass Staaten wieder stärker selbst für ihre Schulden einstehen, nicht Deutschland dafür haftet und die Europäische Zentralbank weniger eingreift. Im Papier heiße es: Ziel der Reformen sei, den Euro „auf ein tragfähiges Fundament aus Eigenverantwortung und Haftung zu stellen“.

Die AfD wurde 2013 als eurokritische Partei gegründet. Auch im Programm zur Bundestagswahl 2025 stand: „Deutschland muss aus dem Euro-System austreten.“ Es solle eine „neu zu gründende europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft“ geben.

Der letzte Punkt bleibt bestehen, nur das Vokabular ändert sich. Die AfD will aus der EU einen „Bund souveräner Nationen“ machen, der sich auf Binnenmarkt, Außengrenzschutz, Sicherheit und ausgewählte Technologieprojekte konzentriert. Einmischungen der EU in innerstaatliche Angelegenheiten sollen enden.

AfD will EU-Parlament nicht mehr wählen lassen

Für Deutschland möchte die AfD sogenannte „Opt-outs“, also Sonderregelungen, durchsetzen. Diese sollen vor allem bei Migration, Asyl, Sozialpolitik und EU-Finanzen gelten. Bei der Reform der EU hat die Partei die Bundestagswahl 2029 im Blick. Danach, in diesem „historischen Zeitfenster“ wolle man regieren und deutlich stärker im EU-Parlament vertreten sein.

Allerdings soll die Vertretung in Brüssel nicht mehr direkt gewählt werden. Stattdessen will die AfD, dass die Abgeordneten künftig von den nationalen Parlamenten entsprechend ihrer Fraktionsstärke entsandt werden.



Das Papier wurde am 29. September bei einem Treffen von Parteichef Tino Chrupalla mit Abgeordneten aus Europaparlament, Bundestag und Landtagen beraten. Aust sagte der Bild: „Wir zeigen mit dem Positionspapier, dass wir eine europafreundliche Partei sind. Wir wollen mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten. Wir wollen die Waren- und Personenfreizügigkeit innerhalb Europas bewahren und die Außengrenzen endlich gemeinsam schützen.“

Es solle „Schluss damit sein, dass Deutschland Europas Zahlmeister“ sei. Der AfD-Chef im EU-Parlament ergänzte: „Wir reichen allen die Hand, die bereit sind, die europäischen Verträge neu zu verhandeln.“ (fh)