Darum könnte die AfD plötzlich einen Verfassungsrichter bekommen

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POTSDAM. Der Rücktritt der als „Juli Zeh“ bekannt gewordenen Autorin Julia Finck aus dem Landesverfassungsgericht Brandenburg wirft die Frage nach der Neubesetzung auf. Von den neun obersten Richtern des Landes könnte die AfD eigentlich zwei vorschlagen. Doch bisher wurde die Partei übergangen.

Nun meldet der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch für die AfD erneut diesen Anspruch an – und er hat ein mächtiges Druckmittel: die Sperrminorität. Die Verfassungsrichter müssen vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Das geht aber nur mit der AfD, denn diese verfügt über 30 der 88 Mandate.

Hohloch erklärte, die starke Position seiner Fraktion nun auch nutzen zu wollen: „Wir werden einen Kandidaten für die Nachfolge von Juli Zeh vorschlagen.“ Er berief sich dabei auf die „demokratischen Gepflogenheiten“. Als größter Oppositionsfraktion stehe es ihr zu, dass auch ihre Bewerber für das Verfassungsgericht gewählt werden.

AfD setzt auf „demokratische Pflichten“ der anderen Fraktionen

„Wir haben eigentlich Anspruch auf zwei Richterposten“, unterstrich Hohloch. „Wir werden sehen, ob die anderen Fraktionen ihren demokratischen Pflichten nachkommen.“ Die seit 36 Jahren regierende SPD lehnt das Ansinnen ab, weiß aber um die Schwierigkeit: „Die notwendige Neubesetzung stellt den Landtag angesichts der aktuellen politischen Mehrheitsverhältnisse vor eine Herausforderung“, sagte der Fraktionsvorsitzende Björn Lüttmann.

Der Rückzug von Juli Zeh hat die Sozialdemokraten auf dem falschen Fuß erwischt: „Dazu werden wir uns in der Koalition zeitnah beraten“, sagte Lüttmann. Und er räumte ein, bislang habe man gedacht, dass man über die Wahl von Verfassungsrichtern erst 2028 beraten müsse. Die SPD regiert nach dem Überlaufen von BSW-Abgeordneten nicht mehr mit der Wagenknecht-Partei, sondern mit der CDU. Diese Konstellation hatte nach der Wahl keine Mehrheit bekommen.

Auch die CDU will sich zunächst mit der SPD beraten, sagte Fraktionschef Steeven Bretz. Erst danach wolle man mit den anderen Fraktionen sprechen. Die CDU war nur als viertstärkste und damit kleinste Kraft in den Landtag gewählt worden. Vor ihr lagen BSW und AfD. Bretz glaubt nun, man werde eine Verständigung in der Koalition finden. „Am Ende des Tages muss es eine Lösung geben, die dazu führt, dass das Verfassungsgericht vollständig besetzt ist.“

Schwarz-Rot will nun Gesetzesänderung

Bei SPD und CDU hofft man aufgrund der Mehrheitsverhältnisse gegebenenfalls auf einen Notausgang. Im Koalitionsvertrag haben die beiden Parteien festgelegt, dass mit einer Gesetzesänderung auch dem Verfassungsgericht ein Vorschlagsrecht für neue Richter zugebilligt werden soll, wenn sich das Landesparlament nicht einigen kann.

Die AfD lehnt das jedoch ab – und bekommt Unterstützung vom BSW: „Dass SPD und CDU aus Angst vor der gegenwärtigen Sitzverteilung im Landtag das Wahlverfahren für Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter verändern wollen, zeugt von einem erschreckenden Demokratieverständnis“, sagte dessen Parlamentarischer Geschäftsführer, Falk Peschel. „Wenn man keine bequeme Zweidrittelmehrheit mehr hat, kann man nicht einfach die Spielregeln ändern und dem Parlament zentrale Rechte entziehen.“

Der BSW-Politiker sprach von einer „durchsichtigen Trickserei“ am Verfassungsgerichtsgesetz. Diese müsse die Koalition sofort stoppen: „Wir brauchen ernsthafte Gespräche und konsensfähige Kandidatinnen und Kandidaten und keine Entmachtung des Parlaments.“ (fh)