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Sachsen-Anhalt: Darum geht es wirklich bei der möglichen Spaltung der CDU-Fraktion

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Tief gespalten: CDU-Fraktionschef und Ministerpräsident Sven Schulze inmitten seiner 14 Abgeordneten im Landtag Sachsen-Anhalts.
Tief gespalten: CDU-Fraktionschef und Ministerpräsident Sven Schulze inmitten seiner 14 Abgeordneten im Landtag Sachsen-Anhalts.
Tief gespalten: CDU-Fraktionschef und Ministerpräsident Sven Schulze inmitten seiner 14 Abgeordneten im Landtag Sachsen-Anhalts. Foto: picture alliance/dpa/AFP Pool | Ronny Hartmann
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Darum geht es wirklich bei der möglichen Spaltung der CDU-Fraktion

Erst waren es nur Gerüchte, jetzt wird es konkret: Die Gräben in der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt sind so tief, dass eine Spaltung bevorsteht. Das spielt der AfD und Ulrich Siegmund in die Karten. Ein Hintergrundbericht.

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