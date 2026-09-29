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Bundestag: Darf Klöckner wirklich die gesamte AfD-Fraktion hinauswerfen?

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Droht, die gesamte AfD-Fraktion rauszuschmeißen: Julia Klöckner. Foto:picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Droht, die gesamte AfD-Fraktion rauszuschmeißen: Julia Klöckner. Foto:picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Droht, die gesamte AfD-Fraktion rauszuschmeißen: Julia Klöckner. Foto:picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Darf Klöckner wirklich die gesamte AfD-Fraktion hinauswerfen?

„Ich schmeiße die ganze Fraktion raus“: Bundestagspräsidentin Klöckner droht mit harten Konsequenzen und zielt vor allem auf die AfD. Doch trägt die Geschäftsordnung ihre Ansage? Ein Blick auf die Regeln.

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Droht, die gesamte AfD-Fraktion rauszuschmeißen: Julia Klöckner. Foto:picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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