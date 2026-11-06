„Dann war es das“ – Kubicki prophezeit Ende der FDP, wenn …

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BERLIN. Der FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki hat das Ende seiner Partei prognostiziert, sollten die Liberalen es 2027 nicht in die Landtage von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen schaffen. Kubicki, der selbst aus Schleswig-Holstein kommt, sagte dazu der Rheinpfalz, er sei „sehr sicher“, dass die FDP in beide Landesparlamente einziehen werde. Aber: „Falls das wider Erwarten nicht gelingt, höre ich auf. Das gilt auch für die FDP. Dann war es das.“

Schleswig-Holstein und das Saarland wählen voraussichtlich beide am 18. April einen neuen Landtag, eine Woche später, am 25. April, ist Nordrhein-Westfalen an der Reihe.

Am kommenden Sonntag wollen die Liberalen einen außerordentlichen digitalen Parteitag abhalten, bei dem auch Kubicki sprechen soll. Auf die Frage, welche Impulse dort gesetzt werden sollen, sagte Kubicki der Rheinpfalz: „Keiner. Wir werden die Dinge abarbeiten, die wir beim letzten Parteitag nicht mehr geschafft haben. Wir müssen die Parteireformen und Satzungsänderungen zur Konsolidierung der Parteifinanzen beschließen.“ Das Wahljahr 2027 soll erst mit dem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart eingeleitet werden.

Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt war die FDP mit 2,6 Prozent der Stimmen deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert (JF berichtete). Derzeit sitzt die Partei nur noch in den Landesparlamenten von Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. (st)