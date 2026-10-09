Dann lässt Schwesig Merz einfach stehen und geht

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BERLIN. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat einem Bericht zufolge ein Streitgespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) abgebrochen und ihn stehen lassen. Merz habe ihr bei einem Treffen mit den Ministerpräsidenten Ende September vorgeworfen, ihren Landtagswahlkampf gegen ihn statt gegen die AfD geführt zu haben, berichtete der Spiegel. „Sie haben die demokratische Mitte zerstört“, soll der Kanzler gesagt haben.

Schwesig habe den Vorwurf als „unverschämt“ zurückgewiesen. Sollte Merz weiteren Gesprächsbedarf haben, könne er über ihr Büro einen Termin vereinbaren. Anschließend habe sie sich umgedreht und sei gegangen.

Gegenüber dem Magazin kritisierte Schwesig den Kanzler ausdrücklich: „Das ist kein sachlicher Umgang miteinander.“ Einen solchen Umgang wolle sie weder als Ministerpräsidentin noch als Frau hinnehmen. Regierungssprecher Stefan Kornelius wollte sich zu der Darstellung nicht äußern.

Schwesigs Distanz zu Merz kommt bei den Wählern an

Der Streit folgt auf das Debakel der CDU bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die Christdemokraten verpassten den Wiedereinzug in den Landtag. Schwesigs SPD erreichte 35,5 Prozent, blieb damit allerdings hinter der AfD mit 38,2 Prozent. Ihre Partei konnte die Ministerpräsidentin gegenüber früheren Umfragen deutlich verbessern.

Dabei setzte Schwesig auch auf Abstand zur schwarz-roten Bundesregierung. Dieser Kurs fand breite Zustimmung: Laut einer Erhebung von Infratest dimap zur Landtagswahl begrüßten 73 Prozent der Befragten, dass sie sich immer wieder öffentlich gegen die Reformen der Bundesregierung stellte.

Auch nach der Wahl hielt Schwesig an ihrer Kritik fest. Im ARD-„Morgenmagazin“ verlangte sie vom Kanzler mehr Selbstkritik und wandte sich gegen dessen Ankündigung, den bisherigen Reformkurs fortzusetzen. Bei der Pflege legte sie nach: „Das heutige Ergebnis zur Pflege ist leider keine Reform“, erklärte die SPD-Politikerin. Ihre Botschaft an den Kanzler: „Herr Merz hat nichts aus den Wahlen gelernt.“ (rr)