Dafür erhält Ruprecht Polenz jetzt das Bundesverdienstkreuz

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BERLIN. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz (CDU) hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Polenz fordert auf seinem fast 100.000 Follower starken X-Kanal regelmäßig ein Verbot der AfD, 2020 erhielt er den Preis „Goldener Blogger“ – obwohl er gar keinen Blog betreibt. Der 80jährige habe „den überwiegenden Teil seines Lebens dem Dienst an der Gesellschaft und dem demokratischen Gemeinwesen gewidmet“, heißt es in der Mitteilung des Bundespräsidenten.

„Dabei verteidigt er leidenschaftlich die Werte der Demokratie. Und mehr noch: Er vermittelt sie allgemeinverständlich und führt den demokratischen Diskurs auch in den sozialen Medien“, heißt es weiter in der Mitteilung. „Damit erreicht Ruprecht Polenz beeindruckend viele junge Menschen und wirkt als Vermittler zwischen den Generationen.“

Der ehemalige CDU-Generalsekretär sorgt auf seinem X-Account regelmäßig für Empörung. So schrieb er im April dieses Jahres über den CDU-nahen Politikberater Baha Jamous und andere Unterstützer einer unionsgeführten Minderheitsregierung mit AfD-Duldung als „Volksgenossen“. Nach lautstarker Kritik löschte er den Beitrag und bat um Entschuldigung. „Diese Wortwahl war falsch“, räumte der Christdemokrat ein.

Die letzten, die in Deutschland mit Vornamen diskriminiert haben, waren die Nazis. pic.twitter.com/Xk2L2X1bYt — Ruprecht Polenz🇪🇺 (@polenz_r) August 29, 2025

Als im August vergangenen Jahres eine Statistik zu den häufigsten Vornamen von Bürgergeldempfängern in Deutschland herumging, schrieb Polenz: „Die letzten, die in Deutschland mit Vornamen diskriminiert haben, waren die Nazis.“

ARD-Journalistin erhält ebenfalls Bundesverdienstkreuz

Auch die langjährige London-Korrespondentin der ARD, Annette Dittert, wird am 5. Oktober ein Bundesverdienstkreuz entgegennehmen. In ihrer Zeit als Auslandskorrespondentin sei sie „für Millionen Deutsche zur wichtigsten Großbritannien-Erklärerin geworden“, heißt es in der Mitteilung des Bundespräsidenten über sie. Sie sei „zu einer wichtigen Brückenbauerin geworden und eine Garantin für die deutsch-britische Freundschaft, die heute wichtiger ist denn je“.

Dittert sorgt mit ihren Beiträgen ebenfalls regelmäßig für Empörung, Kritiker werfen ihr politische Einseitigkeit vor. So schrieb sie 2019 über den damaligen britischen Premierminister Boris Johnson, dieser sei bereit, „für Macht alles zu zerstören“. Seine Partei, die konservativen Tories, sei auf dem Weg „zu einer fanatischen Gruppe englischer Nationalisten“.

Mit Blick auf ihre nun bekannte Auszeichnung schrieb sie am Dienstag auf X: „Ich freue mich sehr, am Tag der Deutschen Einheit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet zu werden.“ (st)