CDU will Gesinnungs-TÜV nach Vorbild von Rheinland-Pfalz

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BERLIN. Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Stefan Evers, hat sich für eine sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung von den Mitarbeitern von Fraktionen und Abgeordneten ausgesprochen. Der entsprechende Gesetzesentwurf soll am Dienstag der SPD und den Grünen vorgestellt werden, wie die Bild-Zeitung berichtet. Demnach würden etwa die Beobachtungen des Landesamtes für Verfassungsschutz, Vorstrafen beim Bundeszentralregister und Ermittlungen beim Landeskriminalamt in die Bewertung einfließen. Die Prüfung soll alle zwei Jahre stattfinden.

Unter anderem solle laut Entwurf geprüft werden, ob man in den vergangenen zehn Jahren Mitglied eines verbotenen Vereins oder einer verbotenen Partei gewesen sei. Hinzu käme die Frage, ob Mitarbeiter in den vergangenen fünf Jahren wegen eines Staatsschutzdeliktes rechtskräftig verurteilt worden seien. Fraktionen, deren Abgeordnete sich weigerten, die als „unzuverlässig“ eingestuften Beschäftigten zu entlassen, müssten mit Mittelkürzungen rechnen. Ziel sei es, das Hauptstadtparlament „sicherer, vertrauenswürdiger und funktionsfähiger“ zu machen.

Ein CDU-Bundesland führte die Prüfung ein

Vergleichbare Gesetze existieren bereits in Rheinland-Pfalz. Seit Juli 2025 dürfen dort Mitarbeiter von Landtagsfraktionen und deren Abgeordneten von der Finanzierung durch den Landtag ausgeschlossen werden (JF berichtete). Ausschlaggebend ist die Bewertung des Landesamtes für Verfassungsschutz. Eine ähnliche Regelung trat Anfang 2026 im CDU-regierten Hessen in Kraft. In Rheinland-Pfalz klagte die AfD gegen eine solche Prüfung, allerdings ohne Erfolg.

Ob der Berliner Verfassungsschutz die AfD beobachtet, ist nicht öffentlich bekannt. Bis Ende August durfte der Inlandsgeheimdienst ausschließlich über die Einstufung als „gesichert extremistische Bestrebungen“ informieren, erst seitdem dürfen auch Verdachtsfälle veröffentlicht werden. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) verweigerte aber die Information vor der Abgeordnetenhauswahl und verwies auf das Neutralitätsgebot und den Grundsatz der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb. Derzeit verhandeln Sozialdemokraten und Grüne mit der Linkspartei über die Regierungsbildung in der Hauptstadt. (kuk)