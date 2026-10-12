CDU will bei Siegmund-Wahl aus dem Saal fliehen

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MAGDEBURG. AfD-Ministerpräsidentenkandidat Ulrich Siegmund hat Überlegungen der CDU kritisiert, bei der Wahl des Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts den Saal zu verlassen. „Was ist das für eine hilflose Respektlosigkeit vor dem Wähler?“, sagte der Politiker der JUNGEN FREIHEIT. „Sachsen-Anhalt braucht Stabilität und keine verzweifelten CDU-Spielchen.“

Zuvor hatte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt, Stefan Ruland, vorgeschlagen, alle Christdemokraten sollten die Wahl des Ministerpräsidenten boykottieren. „Eine Unterstützung eines AfD-Kandidaten schließen wir weiterhin aus“, schrieb er auf X. „Die Vorwürfe gegen Fraktionsmitglieder haben Grenzen überschritten.“

Unterstützung von Schulzes Konkurrenten

Konkret hatte Ruland in Absprache mit dem Fraktionsvorsitzenden und noch amtierenden Ministerpräsidenten, Sven Schulze (CDU), dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand vorgeschlagen, „zur Wahl des Ministerpräsidenten geschlossen den Plenarsaal im Landtag von Sachsen-Anhalt zu verlassen“. Er hätte sich über das Wochenende gemeinsam mit Schulze überlegt, wie mit der anstehenden Wahl umgegangen werden solle.

Nach am Wochenende zwischen mir und dem Fraktionsvorsitzenden begonnenen Überlegungen zum Umgang mit der Wahl eines Ministerpräsidenten, habe ich in Absprache mit dem Fraktionsvorsitzenden dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand soeben vorgeschlagen, der Fraktion zu empfehlen, zur Wahl des Ministerpräsidenten geschlossen den Plenarsaal im Landtag von Sachsen-Anhalt zu verlassen. Die Vorwürfe gegen Fraktionsmitglieder haben Grenzen überschritten. Eine Unterstützung eines AfD-Kandidaten schließen wir weiterhin aus. — Stefan Ruland (@StefanRulandBBG) October 12, 2026



Nicht nur Ruland, der dem Fraktionsvorsitzenden nahestehen soll, sondern auch Schulzes parteiinterner Konkurrent Sepp Müller (CDU) ist für diese Idee. „Ich unterstütze diesen Vorschlag ausdrücklich. Auch ich bin nach zahlreichen Gesprächen am Wochenende zu der Einschätzung gelangt, dass dieser Schritt notwendig ist“, schrieb der Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt auf X. „Das Wahlgeheimnis ist zu achten und unsere Abgeordneten sind vor persönlichen Angriffen zu schützen. An unserer klaren Haltung gegenüber der AfD ändert sich dadurch nichts.“

Ich unterstütze diesen Vorschlag ausdrücklich. Auch ich bin nach zahlreichen Gesprächen am Wochenende zu der Einschätzung gelangt, dass dieser Schritt notwendig ist. Das Wahlgeheimnis ist zu achten und unsere Abgeordneten sind vor persönlichen Angriffen zu schützen. An unserer klaren Haltung gegenüber der AfD ändert sich dadurch nichts. — Sepp Müller (@mueller_sepp) October 12, 2026

Haben CDU-Abgeordnete für AfD-Kandidaten gestimmt?

Hintergrund ist die Wahl des Landtagspräsidenten Tobias Rausch (AfD) vom vergangenen Dienstag, bei der er 48 Stimmen erhielt. Da die AfD gemeinsam mit der BSW-Fraktion nur 44 Stimmen hat, wird seitdem darüber diskutiert, ob die zusätzlichen Stimmen aus der CDU kamen und wenn ja, von wem.

Laut Rausch hätte es Stimmen aus der CDU-Fraktion gegeben (JF berichtete). Sollte dies stimmen, dann müsse es nach dem Vorsitzenden des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, Parteiausschlussverfahren gegen die Christdemokraten geben. „Unsere Grundsätze dürfen keine unverbindlichen Empfehlungen sein, und es darf auch keine regionalen Rabatte geben.“ Wer für Rausch gestimmt hat, ist wegen der geheimen Wahl allerdings nicht öffentlich bekannt.



Mit dem Verlassen des Plenarsaales wolle die CDU vermeiden, dass erneut mutmaßlich Christdemokraten für einen AfD-Kandidaten abstimmen könnten. Siegmund kündigte an, im Dezember für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren und nur im ersten Wahlgang anzutreten (JF berichtete). (mas)