CDU und Grüne kritisieren Schwesigs Anti-AfD-Wahlkampf

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BERLIN. CDU und Grüne haben den Wahlkampf von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) scharf kritisiert. „Manuela Schwesig stellt ihre parteipolitischen Interessen über die Interessen Mecklenburg-Vorpommerns“, empörte sich CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann gegenüber der dpa. „Ihr Versuch, mit einem personalisierten Wahlkampf die CDU kleinzuhalten, schwächt die politische Mitte und hilft am Ende der AfD.“

Hintergrund ist die jüngste Plakatkampagne der Ministerpräsidentin. Auf den Werbemitteln ist die SPD Politikerin mit dem Spruch „Die Frau gegen Blau“ zu sehen. Hoppermann nannte Schwesigs Agieren nun „verantwortungslos“. Das Bundesland im Nordosten brauche „keine SPD, die um ihre eigene Mehrheit kämpft, sondern eine starke CDU, die für klare Verhältnisse sorgt. Wer eine linke Mehrheit verhindern will, muss CDU wählen“, betonte die CDU-Politikerin.

AfD vorn / SPD holt in Umfragen auf

Ähnlich hatten sich zuvor auch die Grünen geäußert. „Die Mehrheit für Rot-Rot-Grün ist zum Greifen nah, aber Manuela Schwesig setzt darauf, dass alle, die die AfD verhindern wollen, zu ihr kommen – und riskiert damit bewusst, dass CDU oder Grüne aus dem Landtag fallen“, monierte der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak gegenüber der dpa. „Sie macht einen auf sich fixierten Wahlkampf ohne Rücksicht auf Verluste.“

Die SPD zeigte sich unbeeindruckt von der Kritik. Die jüngsten Äußerungen erweckten den Eindruck, „dass die CDU überall nach Gründen für ihre schlechten Umfragewerte sucht, nur nicht bei sich selbst. Das ist falsch. Mit Fischbrötchen und Friedrich Merz kann man nun mal keine Wahlen gewinnen“, sagte der Generalsekretär der Sozialdemokraten in dem Bundesland, Julian Barlen. Er spielte damit auf die Kampagne der CDU an, die mit einem Fischbrötchen und dem Satz „Die Mitte ist das Beste“ um Stimmen buhlt.

Aktuelle Umfragen sehen die AfD in Mecklenburg-Vorpommern derzeit knapp vor Schwesigs SPD. Die Blauen kommen auf 36 bis 38 Prozent, die SPD auf 30 bis 34 Prozent. Die Linkspartei steht bei neun bis zwölf Prozent, die CDU muss mit sechs bis sieben Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Auch die Grünen kämpfen mit der Fünf-Prozent-Hürde. Das BSW steht bei vier bis fünf Prozent. Die Landtagswahl findet am 20. September statt.

(ho)