CDU und AfD wollen neue Stolpersteine stoppen

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HEIDENAU. In der sächsischen Stadt Heidenau soll es nach dem Willen von Stadträten aus CDU, AfD und dem Bündnis Oberelbe für mehr Demokratie künftig keine neuen Stolpersteine auf Straßen und Gehwegen mehr geben. Über einen entsprechenden gemeinsamen Antrag entscheidet der Stadtrat am Donnerstagabend.

Neun Stadträte hatten den Vorstoß bereits Ende Juni eingebracht. Neben dem Verzicht auf weitere Stolpersteine fordern sie eine zentrale Gedenkfläche für Opfer von Krieg, Terror, Diktaturen, Vertreibung und insbesondere des Nationalsozialismus. Diese soll vorzugsweise auf dem Nordfriedhof entstehen.

Die Antragsteller begründen ihren Vorstoß damit, dass Passanten die im Boden eingelassenen Namen der Opfer zwangsläufig übertreten würden. Viele Bürger, Angehörige und Initiativen empfänden diese Form des Gedenkens deshalb als unangemessen. Gedenkelemente sollten so angebracht werden, dass ein Betreten ausgeschlossen ist.

Verwaltung will weiter im Einzelfall entscheiden

Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Stadtrat, den Antrag abzulehnen. Ein zusätzlicher Gedenkort auf dem Nordfriedhof könne zwar sinnvoll sein, solle die Erinnerung an den früheren Wohn- und Wirkungsorten der Verfolgten aber nicht ersetzen. Gerade die Sichtbarkeit im Alltag sei ein wesentlicher Bestandteil des Stolperstein-Projekts.

Zugleich verweist die Verwaltung darauf, dass andere Formen des Gedenkens grundsätzlich möglich sind. München etwa lässt auf öffentlichem Grund keine Stolpersteine zu und setzt stattdessen auf Wandtafeln und Stelen. Für Heidenau sieht die Verwaltung jedoch keinen ausreichenden Grund für einen generellen Ausschluss und will über künftige Anträge weiterhin einzeln entscheiden.

Auch die geplante Gedenkfläche auf dem Nordfriedhof könnte nicht ohne weiteres umgesetzt werden. Das Grundstück gehört der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde und steht unter Denkmalschutz. Für Veränderungen wären daher weitere Zustimmungen und Genehmigungen nötig.

Sieben weitere Stolpersteine waren bereits beantragt

In Heidenau liegen bislang Stolpersteine an zwei Standorten. Einer erinnert seit 2021 an den früheren Bürgermeister Paul Gröger, weitere wurden 2023 für die jüdische Kaufmannsfamilie Reiner verlegt.

Im vergangenen Jahr beantragte das Alternative Kultur- und Bildungszentrum Sächsische Schweiz sieben zusätzliche Stolpersteine. Der Bauausschuss verwies den Antrag zur weiteren Bearbeitung an die Verwaltung.

Kritik an dem neuen Vorstoß kommt von der Stolperstein-Stiftung. Geschäftsführerin Katja Demnig bezeichnete die Unterstützung des Antrags durch demokratische Parteien gegenüber der „Bild“ als „äußerst bedenklich“ und sprach von einem einzigartigen Vorgang. (rr)