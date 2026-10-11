CDU-Politiker soll rassistische Attacke erfunden haben

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UETERSEN. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat Ermittlungen gegen den türkischstämmigen CDU-Lokalpolitiker in Uetersen, Baris Karabacak, aufgenommen. Sie wirft ihm vor, einen rassistisch motivierten Angriff vorgetäuscht zu haben, wie die Bild berichtet. Gegen den Christdemokraten sei demnach ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und vollstreckt worden. Dabei sei auch ein elektronisches Gerät beschlagnahmt worden.

Karabacak war Kandidat der Union bei der Bürgermeisterwahl Ende September. Wenige Tage vor der Abstimmung hatte unter anderem der NDR berichtet, dass Karabacaks Auto beschädigt wurde. Unbekannte hätten demnach die Scheiben eingeschlagen und einen seiner Wahlkampfflyer mit einer hinzugefügten rassistischen Botschaft hinterlassen. Laut der Bild stand dort die Aufschrift „Keine Türken – alle raus“.

Landes-CDU fordert Parteiaustritt

SPD-Bürgermeister Dirk Woschei nannte den Vorgang einen „Angriff auf die demokratische Kultur der Stadt“. Karabacak verlor die Wahl mit nur 10,7 Prozent der Stimmen.

Der Generalsekretär der CDU Schleswig-Holstein, Lukas Killian, zeigte sich gegenüber dem Boulevardblatt „fassungslos“. „Wer eine rassistische Straftat vortäuscht, missbraucht die Solidarität vieler Menschen und verhöhnt die Opfer echten Rassismus. Dafür gibt es in der CDU keinen Platz.“ Sollten die Vorwürfe zutreffen, werde Karabacak zum Parteiaustritt aufgefordert. Sollte er dem nicht nachgehen, werde ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet.