CDU-Politiker Sepp Müller: Das Kanzler-Ärgernis

Wie dünnhäutig Kanzler Merz selbst in öffentlichen Reden ist, bekam jüngst nicht nur die AfD im Bundestag zu spüren, sondern auch die eigene Fraktion. Es sei unverständlich, dass wenige Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt „ein Vizevorsitzender der Bundestagsfraktion dem eigenen Spitzenkandidaten so in den Rücken fällt“, schimpfte der CDU-Chef an die Adresse von Sepp Müller, Bundestagsabgeordneter aus Gräfenhainichen, Wahlkreis Dessau/Wittenberg. Dabei hatte dieser im Podcast des Nachrichtenportals Politico lediglich die für die Kanzlerpartei unangenehme Wahrheit ausgesprochen: Sollten aus den Umfragewerten für die AfD entsprechende Wahlergebnisse werden, habe deren Spitzenkandidat Ulrich Siegmund den Regierungsauftrag.

Statt einzuknicken, konterte der mit zwei Metern Körpergröße Merz leicht überragende Müller: Er und „die breite Mehrheit unseres Landesvorstandes“ teilten dessen Äußerung nicht. Und der in der Lutherstadt Wittenberg geborene 37jährige ging noch einen Schritt weiter. Nach einer Sitzung des Landesvorstands in Magdeburg gab Müller kund, für den Posten des CDU-Landeschefs in Sachsen-Anhalt zu kandidieren, weil die Partei einen Neuanfang benötige.

Zuvor war Müller erstmals 2024 aufgefallen, als er in einem Facebook-Beitrag die NS-Parole „Deutschland erwache“ verwandte. Schnell entschuldigte er sich und löschte den Begriff. Anders als für Björn Höcke, der 2025 für „Alles für Deutschland“ eine Geldstrafe erhielt, hatte der Vorfall für Müller keine rechtlichen Konsequenzen. Für Aufmerksamkeit sorgte auch, als Müller im Sommer 2026 seinen Münchner CSU-Kollegen Wolfgang Stefinger ehelichte: „Erstes schwules Abgeordnetenpaar hat geheiratet“, schlagzeilte es von der Bild bis zur FAZ.

Machtkampf zwischen Müller und Schulze

Trotz seiner aus Sicht des Kanzlers zu entgegenkommenden Äußerung gegenüber Siegmund hält Müller zum AfD-Wahlsieger Distanz. Denn er stellte auch klar, dass es „weder eine Zusammenarbeit mit der extremen Linken noch mit der extremen Rechten geben“ könne. Wobei die Aussage unter der besonderen Beachtung des Adjektivs „extrem“ zu betrachten ist, denn über dieses entscheidet der Landesverfassungsschutz. Ändern die Schlapphüte ihre Einschätzung, hätten Müller und seine nunmehrige Schrumpf-CDU Handlungsspielraum.

Aktuell tobt ein interner Machtkampf zwischen ihm und Sven Schulze. Der Noch-Ministerpräsident und CDU-Landeschef hat zwar verkündet, es sei „im Moment nicht mein Plan“, bei der für November angesetzten Neuwahl des Landesvorstandes anzutreten. Aber ein Momentum ist flüchtig. Nachdem Müller die überraschende Wahl Schulzes am 8. September zum Fraktionschef als „unanständig“ bezeichnet hatte, eröffnete der Angegriffene seinerseits eine Schlammschlacht gegen den Kontrahenten: Es geht um Abrechnungspraktiken auf Kosten der Steuerzahler. „Persönliche Diffamierung und gezielte Indiskretionen sind kein politischer Wettbewerb, sie sind unanständig“, zeigt sich Sepp Müller schockiert. Es scheint so, als habe der studierte Bankbetriebswirt, CDU-Mitglied seit 2005 und Berufspolitiker seit 2017, von seinen Parteichefs in Sachen Intransparenz und Hinterhältigkeit noch viel zu lernen.

Aus der JF-Ausgabe 39/26.