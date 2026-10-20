CDU wütend: Hunderte demonstrieren gegen Migrantengewalt

Anzeige

FRANKFURT (ODER). Die Gewaltattacke einer Migrantenbande gegen einen deutschen Schüler vor einer Oberschule in Frankfurt (Oder) hat zu einer Großdemonstration geführt. Am Dienstagabend protestierten Hunderte in der brandenburgischen Stadt gegen Ausländergewalt. Die AfD hatte dazu aufgerufen. Deren Landtagsabgeordnete Lena Kotré, die bei der Kundgebung eine Rede hielt, sprach von 1.000 Teilnehmern.

Zehn Jugendliche hatten das Opfer am Mittwoch voriger Woche zusammengeschlagen und auch noch getreten, als es bereits am Boden lag (JF berichtete). Für sehr viel Aufsehen sorgte die Attacke, weil die Migranten sie filmten, sich mit ihr brüsteten und in den sozialen Medien verbreiteten. Die Aufnahmen zeigen, wie der Junge zunächst von mehreren Tätern umringt wird. Anschließend gingen die Schläger brutal auf den Schüler los.

Der feige Angriff von zehn Migranten auf einen einzigen Deutschen hat was bewirkt. Etwa 1000 Menschen haben sich heute Abend auf dem Leipziger Platz in Frankfurt an der Oder eingefunden, um zusammen mit der AfD gegen Migrantengewalt zu protestieren. Wir nehmen es nicht mehr länger hin! Die Täter und ihre Familien gehören abgeschoben! Vielen Dank für die Gelegenheit, zu diesem Thema heute auf der Kundgebung sprechen zu dürfen. Video folgt. — Lena Kotré (@KotreLena) October 20, 2026



Die Polizei ermittelte zehn Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost handelt es sich um Syrer, Polen, Russen und Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

CDU warnt vor „Kollektivschuld“-Vorwurf

Überhaupt nicht gut kam die Demo, auf der auch Deutschland-Fahnen gezeigt wurden, bei der CDU in Frankfurt (Oder) an. Sie warf der AfD „politische Stimmungsmache“ vor. Schon am Montag hatten die Christdemokraten auf Instagram vor dem Vorwurf einer „Kollektivschuld“ gegen Ausländer gewarnt und betont, viele Jugendliche mit Migrationshintergrund seien bestens integriert.

„AfD-Demos helfen niemandem“, hieß es in dem Post. Vielmehr seien die geplante Sicherheitskonferenz am 27. Oktober in Frankfurt (Oder) und Gespräche mit Betroffenen der richtige Weg, um sich der Attacke zu nähern.

Obwohl eine Gegendemonstration gegen die Kundgebung angemeldet war, fand diese nach Angaben eines Polizeisprechers nicht statt. Einen Grund dafür konnte dieser nicht nennen.

AfD fordert Abschiebung der Migranten

Die AfD fordert unter anderem die Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf zehn Jahre und die Abschiebung von Gewaltstraftätern. Kotré schrieb: „Wir nehmen es nicht mehr länger hin! Die Täter und ihre Familien gehören abgeschoben!“

Ein Sprecher der Stadt Frankfurt teilte mit, neben der Aufarbeitung der Tat verfolgten Polizei und Stadt gemeinsam das Ziel, mögliche Gefährdungen früher zu erkennen, um entsprechend zu reagieren. Es werde geprüft, wie „städtische Kräfte der Ordnung und Sicherheit“ im Umfeld von Schulen stärker präsent sein könnten. (fh)