CDU/CSU stürzen in Umfrage auf historisch tiefe 18 Prozent

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BERLIN. Mit einem neuen Umfrageschock hat der Tag für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Polarkreis begonnen. Die Kälte von Lappland, wo er gerade an einer EU-Veranstaltung teilnimmt, macht sich für ihn und seine Partei auch in Deutschland breit. Nur noch 18 Prozent würden die Union wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre.

Das geht aus der neuesten YouGov-Umfrage hervor. Im Vergleich zum Vormonat verlieren CDU und CSU noch einmal zwei Prozentpunkte. Und bereits das stellte ein Allzeittief dar. Nun fallen die Kanzlerparteien auch noch deutlich unter die 20-Prozent-Marke.

Die AfD dagegen enteilt den Regierungsparteien immer mehr. Sie legt erneut einen Punkt zu und kommt mit 29 Prozent auf fast so viel Zustimmung wie die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD zusammen. Denn die SPD erreicht 13 Prozent (plus eins). Gemeinsam stehen sie nun bei 31 Prozent.

Umfrage: Schwarz-Rot-Grün erreicht nur 47 Prozent

Auch die Grünen legen um einen Punkt auf jetzt 16 Prozent zu, während die Linke deutlich verliert und nur noch zehn Prozent erreicht. Die FDP würde bei YouGov, wie schon im Vormonat, in den Bundestag einziehen und tanzt auf der Fünf-Prozent-Hürde. Das BSW würde dagegen mit vier Prozent (plus eins) scheitern.



Regierungsmehrheiten gegen die AfD werden damit immer knapper. Union, SPD und Grüne kommen addiert auf 47 Prozent. AfD, Linke und FDP stehen gemeinsam bei 44 Prozent. Käme noch das BSW in den Bundestag, hätte aber auch Schwarz-Rot-Grün keine Mehrheit. (fh)