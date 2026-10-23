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Exklusive Hintergründe: CDU bangt: Wie viele Guido Heuers gibt es wirklich?

Exklusive Hintergründe: CDU bangt: Wie viele Guido Heuers gibt es wirklich?

Exklusive Hintergründe: CDU bangt: Wie viele Guido Heuers gibt es wirklich?

Sachsen-Anhalts Ex-CDU-Fraktionschef Guido Heuer (rechts) wird an der Ministerpräsidentenwahl teilnehmen. Einziger Kandidat ist bisher Ulrich Siegmund (links, AfD).
Sachsen-Anhalts Ex-CDU-Fraktionschef Guido Heuer (rechts) wird an der Ministerpräsidentenwahl teilnehmen. Einziger Kandidat ist bisher Ulrich Siegmund (links, AfD).
Sachsen-Anhalts Ex-CDU-Fraktionschef Guido Heuer (rechts) wird an der Ministerpräsidentenwahl teilnehmen. Einziger Kandidat ist bisher Ulrich Siegmund (links, AfD). Foto: IMAGO / Christian Schroedter
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CDU bangt: Wie viele Guido Heuers gibt es wirklich?

Mit Guido Heuer verweigert ein mächtiger CDU-Abgeordneter den Boykott der Siegmund-Wahl. „Er wird dort nicht allein sitzen“, erfuhr die JF aus der Fraktion. Inzwischen gibt es drei Fronten. Die JF erklärt die komplizierte Lage in der Union und was sie für die AfD bedeutet.

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Sachsen-Anhalts Ex-CDU-Fraktionschef Guido Heuer (rechts) wird an der Ministerpräsidentenwahl teilnehmen. Einziger Kandidat ist bisher Ulrich Siegmund (links, AfD). Foto: IMAGO / Christian Schroedter
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