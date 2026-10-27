Bundeswehr-Weltraumgeneral ist von der Existenz Außerirdischer überzeugt

Anzeige

BERLIN. Der Chef des Weltraumkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Michael Traut, ist überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt. „Ich bin mir absolut sicher, dass es da draußen andere Lebensformen gibt“, sagte der 61jährige dem Stern. Beweise für die Existenz von Außerirdischen gebe es bislang allerdings nicht. Auch die Bundeswehr hatte nach Angaben Trauts noch keinen entsprechenden Kontakt.

Eine militärische Bedrohung durch Außerirdische sieht der General nicht. Wegen der gewaltigen Entfernungen im Universum sei es ohnehin unwahrscheinlich, dass Menschen jemals mit ihnen zusammentreffen würden. „Wir müssen uns erst mal auf menschengemachte Bedrohungen einstellen. Und davon gibt es schon genug“, erklärte Traut.

Die größte Gefahr im Weltraum geht aus seiner Sicht derzeit von Russland aus. Moskau verfüge bereits über die technischen Fähigkeiten, fremde Satelliten zu zerstören. Besonders problematisch sei, dass moderne Streitkräfte für ihre Kommunikation, Navigation und Aufklärung zunehmend auf Satelliten angewiesen seien. Ein Angriff auf diese Infrastruktur könnte deshalb auch militärische Operationen auf der Erde erheblich beeinträchtigen.

Russische Satelliten verfolgen westliche Raumfahrzeuge

Wie konkret die Bedrohung ist, hatte Traut bereits Anfang Oktober gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erläutert. Im Mai hatten sich vier russische Militärsatelliten einem Aufklärungssatelliten des finnischen Unternehmens ICEYE genähert. Dieser liefert unter anderem Radarbilder für die Ukraine. Traut beschrieb das Manöver als regelrechte Verfolgung. Ähnliche russische Fähigkeiten könnten auch das Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musk bedrohen.

Das Weltraumkommando der Bundeswehr wurde im Juli 2021 gegründet und hat seinen Sitz im nordrhein-westfälischen Uedem. Von dort aus überwachen Soldaten rund um die Uhr Aktivitäten im erdnahen Weltraum. Sie verfolgen Satellitenbewegungen, beobachten mögliche Annäherungen fremder Raumfahrzeuge und warnen vor Kollisionen mit Weltraumschrott.

Zu den Aufgaben gehört auch der Schutz der deutschen Weltrauminfrastruktur. Dabei arbeitet die Bundeswehr eng mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und internationalen Partnern zusammen. Während Traut also fest an die Existenz außerirdischen Lebens glaubt, konzentriert sich sein Kommando vorerst auf Bedrohungen, deren Urheber auf der Erde zu finden sind. (rr)