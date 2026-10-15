Bundestag hebt Immunität von SPD-Politiker Ahmetovic auf

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BERLIN. Der Bundestag hat die Immunität des SPD-Abgeordneten Adis Ahmetovic aufgehoben und damit gerichtliche Durchsuchungen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren ermöglicht. Das bestätigte die Bundestagsverwaltung am Donnerstag. Gegen den 33jährigen Vorsitzenden der SPD Hannover ermittelt die Staatsanwaltschaft der niedersächsischen Landeshauptstadt. Hintergrund ist offenbar die Affäre um den Verkauf eines ehemaligen Klinikgeländes in Lehrte.

Nach Angaben seines Rechtsanwalts Holger Nitz wird Ahmetovic Beihilfe zu wettbewerbsverzerrenden Absprachen im Zusammenhang mit dem Grundstücksgeschäft vorgeworfen.

Das hatte der Jurist bereits in der vergangenen Woche gegenüber dem Politikmagazin „Rundblick Niedersachsen“ erklärt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte zwar die Ermittlungen, äußerte sich aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht zu den konkreten Vorwürfen. Die Aufhebung der Immunität erlaubt den Ermittlungsbehörden nun weitergehende Maßnahmen gegen den Bundestagsabgeordneten. Ob und wann entsprechende Durchsuchungen stattfinden sollen, wurde zunächst nicht bekannt. Ahmetovic gehört dem Bundestag seit 2021 an und ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Klinikverkauf und Parteispende im Mittelpunkt

Die Ermittlungen stehen nach Medienberichten im Zusammenhang mit der geplanten Nachnutzung eines ehemaligen Krankenhausgeländes in Lehrte bei Hannover. Das Klinikum Region Hannover hatte dafür im vergangenen Jahr ein Bieterverfahren eingeleitet. Einer der Interessenten überwies im Dezember 2025 insgesamt 9.900 Euro an die Berliner SPD.

Zu diesem Zeitpunkt war Steffen Krach (SPD) Regionspräsident von Hannover und kommissarischer Vorsitzender des Aufsichtsrats des Klinikverbundes. Gleichzeitig trat er als Spitzenkandidat seiner Partei für die Berliner Abgeordnetenhauswahl an. Krach hatte sich bei der Vergabe für das Angebot des später unterlegenen Unternehmers ausgesprochen.

Krach bestreitet die Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft untersucht unter anderem den Verdacht, dass ein beteiligter Unternehmer zu Parteispenden aufgefordert worden sein könnte. Außerdem besteht der Verdacht, dass vertrauliche Informationen über ein konkurrierendes Angebot weitergegeben wurden. Wie der NDR berichtete, hatte der betreffende Unternehmer sein Angebot kurz vor Ablauf der Frist nachgebessert.

Krach bestreitet sämtliche Vorwürfe. Die Spende sei ihm Anfang Januar bekannt geworden und auf seine Veranlassung umgehend zurücküberwiesen worden. Den Zuschlag erhielt im Februar ein anderer Bewerber. Bereits im September hatten Ermittler Krachs Wohnung und Diensträume sowie die Berliner SPD-Zentrale durchsucht und elektronische Geräte sichergestellt.

SPD-Fraktionschef trat bereits zurück

Auch gegen den bisherigen Vorsitzenden der SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Stefan Politze, laufen Ermittlungen. Nachdem das Landesparlament am 7. Oktober seine Immunität aufgehoben hatte, erklärte der 61jährige einen Tag später seinen Rücktritt vom Fraktionsvorsitz.

Nach Angaben seines Anwalts geht es unter anderem um den Verdacht der Beihilfe zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen. Politze erklärte, er sei von seiner Unschuld überzeugt, wolle jedoch verhindern, dass die Ermittlungen die Arbeit seiner Fraktion dauerhaft belasteten.

„Mein Mandant möchte völlige Transparenz“

Ahmetovic weist ebenfalls jede Beteiligung an strafbaren Handlungen zurück. Sein Anwalt beklagte bereits vergangene Woche, dass die Staatsanwaltschaft seinem Mandanten bislang keine Akteneinsicht gewährt habe. „Mein Mandant möchte völlige Transparenz“, erklärte Nitz. Ohne Kenntnis der Ermittlungsakten könne sich der Abgeordnete nicht gegen die Vorwürfe verteidigen.

Für die SPD bedeutet die neuerliche Aufhebung einer parlamentarischen Immunität eine weitere Belastung in der Klinikaffäre. Während Politze bereits sein Führungsamt niedergelegt hat, führen Krach und Ahmetovic ihre politischen Funktionen bislang weiter. Für alle drei Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. (rr)