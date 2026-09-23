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AfD-Anfrage deckt auf: Bundesregierung gibt mehrere Millionen Euro für Eigen-PR aus

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, hinten) spricht neben am Tag der offenen Tür der Bundesregierung im Bundeskanzleramt. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, hinten) spricht neben am Tag der offenen Tür der Bundesregierung im Bundeskanzleramt. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, hinten) spricht neben am Tag der offenen Tür der Bundesregierung im Bundeskanzleramt. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
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Bundesregierung gibt mehrere Millionen Euro für Eigen-PR aus

Die Bundesregierung gibt Millionen für Veranstaltungen, Broschüren, Videos und Podcasts in eigener Sache aus. Besonders teuer wird der Tag der offenen Tür – doch nicht alle Kosten legt die Regierung offen.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, hinten) spricht neben am Tag der offenen Tür der Bundesregierung im Bundeskanzleramt. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
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