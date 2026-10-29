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JF-Exklusiv: Bundesregierung bestreitet Linkskurs der Bundeswehr

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, stehen während ihres Statement nebeneinander. Vorangegangen war ein Gespräch des Bundesverteidigungsministers mit Vertretern der Industrie und der Bundeswehr zum Rüstungsprojekt Digitalisierung Landbasierte Operationen.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, stehen während ihres Statement nebeneinander. Vorangegangen war ein Gespräch des Bundesverteidigungsministers mit Vertretern der Industrie und der Bundeswehr zum Rüstungsprojekt Digitalisierung Landbasierte Operationen.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer: berufen sich auf den Beutelsbacher Konsens. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
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Bundesregierung bestreitet Linkskurs der Bundeswehr

Um ihre Elite auszubilden, greift die Bundeswehr nach JF-Recherchen auf tendenziöse Literatur zurück. Doch als die Opposition nach Details fragt, gibt sich Pistorius’ Ministerium erstaunlich wortkarg – außer bei den Auswahlkriterien für neue Bücher.

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Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer: berufen sich auf den Beutelsbacher Konsens. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
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