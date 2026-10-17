Bundesrechnungshof warnt: Bald jeder dritte Euro auf Pump

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BERLIN. Der Bundesrechnungshof hat die Haushaltspolitik der schwarz-roten Bundesregierung scharf kritisiert und vor einer immer größeren Abhängigkeit von neuen Schulden gewarnt. Nach Berechnungen der Prüfer könnte der Bund im Jahr 2030 bereits 31,2 Prozent seiner Ausgaben über Kredite finanzieren müssen. Zugleich klafft in der Finanzplanung bis dahin eine bislang nicht geschlossene Lücke von insgesamt 108 Milliarden Euro.

Die Zahlen gehen aus einem 58 Seiten umfassenden Gutachten hervor. Das Papier wurde unter anderem dem Haushaltsausschuss des Bundestages übermittelt.

Darin werfen die Rechnungsprüfer der Bundesregierung vor, ihre Ausgaben nicht ausreichend an den verfügbaren Einnahmen auszurichten. Bereits im kommenden Jahr soll der Anteil der kreditfinanzierten Ausgaben um 2,7 Prozentpunkte auf 28,9 Prozent steigen. Von 100 Euro, die der Bund ausgibt, müssten damit rechnerisch fast 29 Euro durch neue Schulden gedeckt werden. Bis 2030 würde dieser Anteil auf mehr als 31 Euro anwachsen.

Rechnungshof kritisiert Umgang mit Sondervermögen

Besonders kritisch bewerten die Prüfer die zunehmende Verlagerung staatlicher Ausgaben in sogenannte Sondervermögen. Durch die wenig transparente Darstellung der Finanzierung verliere „der Bundeshaushalt zunehmend an Aussagekraft“, heißt es laut dem Medienbericht in dem Gutachten.

Der Rechnungshof spricht von einer „sich verstetigenden Deckungslücke von etwa 30 Prozent“, die dringend verkleinert werden müsse. Hintergrund ist die Entwicklung der Bundesausgaben, die nach den Berechnungen der Behörde deutlich schneller wachsen als die regulären Einnahmen.

Schon der Haushaltsentwurf für 2027 sieht Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro vor. Die Bundesregierung plant dabei allein im Kernhaushalt neue Kredite in Höhe von 118,7 Milliarden Euro. Zusammen mit den Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr steigt die vorgesehene Kreditaufnahme auf mehr als 200 Milliarden Euro.

Auch in der Union wächst die Kritik

Besonders schwer wiegt der Befund, weil die Bundesregierung bereits für die kommenden Jahre erhebliche Einsparungen eingeplant hat. Dennoch fehlen nach Angaben des Rechnungshofes in der Finanzplanung bis 2030 weitere 108 Milliarden Euro. Diese Summe bezeichnet den noch zu deckenden Handlungsbedarf über mehrere Haushaltsjahre und ist nicht mit der jährlichen Neuverschuldung zu verwechseln.

Der CDU-Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt zeigte sich angesichts der Entwicklung alarmiert. „Mich treibt seit Langem um, wie wenig reformbereit Teile der Politik, aber auch unserer Gesellschaft inzwischen sind“, sagte er der Bild-Zeitung. Die Situation belaste ihn inzwischen auch persönlich: „Ich leide fast schon körperlich.“

Sein Fraktionskollege Olav Gutting warnte, die bisherigen Steuerpläne könnten die Probleme nicht lösen. Es reiche nicht aus, lediglich an der Besteuerung von Tabak, Plastik oder Zucker zu drehen. Stattdessen müsse die Bundesregierung grundsätzlich überprüfen, welche Aufgaben und Ausgaben der Staat überhaupt noch übernehmen solle. Auch der Bundesrechnungshof verlangt einen Kurswechsel. In seinem Gutachten spricht er von einem „bleibenden Konsolidierungsdruck“ und fordert das Parlament zum Eingreifen auf: „Der Deutsche Bundestag sollte hierzu die Bundesregierung in die Pflicht nehmen.“

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte bei der Vorstellung seines Haushaltsentwurfs im Juli noch erklärt, die ursprünglich für 2027 bestehende Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro geschlossen zu haben. Die langfristigen Haushaltsprobleme sind damit nach Einschätzung der Rechnungsprüfer jedoch keineswegs gelöst. (rr)