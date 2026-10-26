Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Neue CDU-Favoritin: Bundespräsidentin Ines … wer?

Neue CDU-Favoritin: Bundespräsidentin Ines … wer?

Neue CDU-Favoritin: Bundespräsidentin Ines … wer?

Hessens CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus gilt nun als Favoritin für das Amt des Bundespräsidenten.
Hessens CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus gilt nun als Favoritin für das Amt des Bundespräsidenten.
Hessens CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus gilt nun als Favoritin für das Amt des Bundespräsidenten. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
JF-Plus Icon Premium Neue CDU-Favoritin
 

Bundespräsidentin Ines … wer?

CSU-Chef Söder nervt Merz mit Ilse Aigner als Kandidatin. Doch plötzlich zaubert die CDU eine Konkurrentin aus dem Hut: Ines Claus. Wer ist die Frau, die keiner kennt und die nun Bundespräsidentin werden soll?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Hessens CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus gilt nun als Favoritin für das Amt des Bundespräsidenten. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Anzeige
Deutsche Sprache
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles