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Alleine im ersten Halbjahr 2026: Bundespolizei registriert fast 100.000 Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen

Alleine im ersten Halbjahr 2026: Bundespolizei registriert fast 100.000 Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen

Alleine im ersten Halbjahr 2026: Bundespolizei registriert fast 100.000 Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen

Ein Polizist sichert einen abgesperrten Bereich. Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen anderen Mann erschossen. Ausländer sind als Tatverdächtige bei Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen überrepräsentiert.
Ein Polizist sichert einen abgesperrten Bereich. Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen anderen Mann erschossen. Ausländer sind als Tatverdächtige bei Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen überrepräsentiert.
Ein Bundespolizist sichert den Tatort am Frankfurter Hauptbahnhof nach einem Mord: Ausländer sind bei Straftaten im Nah- und Fernverkehr deutlich überrepräsentiert. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
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Bundespolizei registriert fast 100.000 Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres kam es zu fast 100.000 Verbrechen in Zügen und an Bahnhöfen. Bei bestimmten Delikten sind Ausländer als Tatverdächtige massiv überrepräsentiert.

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Ein Bundespolizist sichert den Tatort am Frankfurter Hauptbahnhof nach einem Mord: Ausländer sind bei Straftaten im Nah- und Fernverkehr deutlich überrepräsentiert. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
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