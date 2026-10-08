Bundesinnenministerium stoppt Einbürgerungen von angeblichen NS-Opfern

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BERLIN. Das Bundesinnenministerium hat die „Einbürgerung aus Gründen der Wiedergutmachung“ bis auf weiteres gestoppt. Das Verfahren richtet sich eigentlich an die Nachkommen von NS-Vertriebenen und soll diesen ermöglichen den deutschen Pass wiederzuerlangen.

Hintergrund ist eine Recherche des Spiegels, laut der chinesische Betrüger das Einbürgerungsverfahren nach Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes ausgenutzt hatten, um sich die deutsche Staatsbürgerschaft zu erschleichen. Insgesamt ermitteln die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und das Bundeskriminalamt in diesem Zusammenhang gegen 32 Beschuldigte, einige von ihnen waren bereits vor dem Auffliegen des Betrugs international gesuchte Verbrecher.

Aus „Süßkind“ wird „Wong“: Mit falschen Familienstammbäumen zur Einbürgerung

Offenbar konnten sich die Betrüger beim zuständigen Bundesverwaltungsamt (BVA) durch Täuschung und Urkundenfälschung die Einbürgerungsdokumente erschwindeln. Die Hochstapler gaben sich als jüdische Nachfahren aus, deren Vorfahren zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten aus dem Deutschen Reich vertrieben worden seien. So wurde angeblich aus der Familie Süßkind die Familie Wong, wie aus den Einbürgerungsanträgen hervorgeht. Die angeblichen jüdischen Vorfahren gab es wirklich, doch die Abstammungslinie der Chinesen zu diesen war frei erfunden. Die Betrugsmasche soll sogar auf einer chinesischen Social-Media-Plattform für einen Preis von mehr als einer halben Million Euro beworben worden sein.

Die Behörden wiesen nun alle Botschaften und Konsulate an, „bis auf weiteres keine Einbürgerungsurkunden auszuhändigen“, wie aus dem E-Mail-Verkehr eines deutschen Konsulats in den USA hervorgeht, der dem Spiegel vorliegt. Unter anderem werden Zeremonien zur Übergabe der Einbürgerungsurkunden verschoben und hunderte Einbürgerungsurkunden vorerst unter Verschluss gehalten. Die Pausierung und Überprüfung der Verfahren soll dem BVA ermöglichen „die Integrität des Verfahrens bestmöglich zu schützen“, wie das Innenministerium mitteilte. 2025 gingen insgesamt 14.148 solcher Einbürgerungsanträge beim BVA ein.

Wie Kriminelle die Gutmütigkeit der Ämter ausnutzen

Entgegen der in Deutschland üblichen Praxis, dass der Antragsteller alle erforderlichen Dokumente vorweist, versucht das BVA in diesen gesonderten Einbürgerungsverfahren selbstständig alle Lücken in der Nachweiskette zu schließen und die erforderlichen Belege ausfindig zu machen. Wer solch einen Antrag stellt, dem wird geholfen und in aller Regel auch geglaubt. Diese Gutmütigkeit machten sich die Betrüger zunutze.

Nachweise über die Abstammungsverhältnisse gingen oft nicht als Original ein, sondern als amtlich oder notariell beglaubigte Kopien. Dies bestätigt zwar die Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Dokument, nicht jedoch, dass diese echt sind. (ng)