Brutale Migranten-Gruppen versetzen Potsdam in Angst

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POTSDAM. Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) hat neue Zahlen zur Gewaltkriminalität durch Jugendgruppen in Potsdam (die JF berichtete) veröffentlicht. Demnach wurden in diesem Jahr rund 30 Raubstraftaten und räuberische Erpressungen registriert, bei denen die Täter in Gruppen vorgingen. Die Polizei hat inzwischen 25 Verdächtige im Alter zwischen 13 und 21 Jahren identifiziert. Viele stammen nach Angaben des Ministers aus Syrien und Tschetschenien. Die meisten sind bereits mehrfach polizeilich aufgefallen.

Wie brutal die Gruppen vorgehen, zeigte sich Ende September an der Potsdamer Stadtgrenze in Berlin-Kohlhasenbrück. Rund 20 Jugendliche sollen dort drei Gymnasiasten auf dem Weg zu einer privaten Feier überfallen haben. Ein 17jähriger wurde bewusstlos geschlagen. Den Kopf eines 18jährigen schlugen die Angreifer nach Angaben von Zeugen so heftig gegen ein geparktes Auto, dass dessen Karosserie beschädigt wurde.

Auch er verlor das Bewusstsein und musste mehrere Tage auf einer Intensivstation behandelt werden. Nach Recherchen der Welt werden Opfer teilweise auch nach den Überfällen bedroht. Tatverdächtige sollen Personalausweise ihrer Opfer fotografiert und für den Fall einer Anzeige Vergeltung angekündigt haben. Eine Mutter berichtete der Zeitung, ihr Sohn sei von mehreren Jugendlichen ausgeraubt und mit einem Messer bedroht worden. Erst Wochen später habe er seine Aussage bei der Polizei machen können. Ein Beamter habe ihr erklärt, dass sich auf seinem Schreibtisch 50 bis 60 vergleichbare Fälle stapelten.

Innenminister kündigt Vorgehen gegen die Migranten an

Nach Angaben Redmanns befinden sich inzwischen fünf Verdächtige im Zusammenhang mit der Jugendgewalt in Potsdam und Frankfurt (Oder) in Untersuchungshaft. Als Haftgründe nannte er unter anderem Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr. Einige Beschuldigte sollen versucht haben, Zeugen einzuschüchtern. Der Minister appellierte deshalb an Betroffene, sich nicht von Drohungen abhalten zu lassen und Straftaten anzuzeigen.

Die Polizei hat inzwischen eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nach dem Angriff in Kohlhasenbrück wurden zwei Verdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen. Neun weitere Jugendliche wurden erkennungsdienstlich behandelt. Redmann betonte, dass den Behörden auch die Herkunft und der aufenthaltsrechtliche Status der identifizierten Verdächtigen bekannt seien. Bei ausländischen Straftätern würden deshalb auch aufenthaltsrechtliche Konsequenzen geprüft. Bei volljährigen Tätern kämen Abschiebungen infrage.

Die anhaltende Gewalt hat unterdessen zahlreiche Familien verunsichert. Eltern berichten, dass ihre Kinder bestimmte Orte meiden oder aus Angst vor weiteren Angriffen nicht mehr allein unterwegs sein wollen. Besonders betroffen sind die Potsdamer Innenstadt und südliche Stadtteile wie Schlaatz. Dort registrierte die Polizei bereits seit Monaten Überfälle, bei denen Jugendliche ihre Opfer einkreisten, bedrohten und ausraubten. Trotz der inzwischen eingeleiteten Maßnahmen ist die Angst vor weiteren Angriffen und Racheakten nach Angaben betroffener Familien weiterhin groß. (rr)