Bremer Bürgermeister schießt mit Staatsknete gegen AfD

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BREMEN. Die AfD Bremen hat angekündigt, ein Anti-AfD-Video des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte (SPD), das auf dem Facebook-Account der Senatskanzlei veröffentlicht wurde, juristisch prüfen zu lassen. „Aus unserer Sicht ist es nicht hinnehmbar, wenn staatliche Ressourcen und offizielle Regierungskanäle für parteipolitische Stimmungsmache gegen die Opposition genutzt werden“, begründete ein Parteisprecher den Schritt gegenüber der JUNGEN FREIHEIT.

Grund sind im Video der Senatskanzlei getätigte, parteipolitische Aussagen Bovenschultes, die sich dezidiert gegen die AfD richten. Der Clip vom 7. Oktober wurde als Reaktion auf die Wahl des Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt veröffentlicht, bei der der AfD-Landtagsabgeordnete Tobias Rausch einen Tag zuvor mit einer deutlichen Mehrheit gewählt worden war.

„Die Wahl eines AfD-Abgeordneten gestern zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt hat mich echt schockiert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, zumal mit einer so großen Mehrheit“, sagte Bovenschulte. Er wolle sich unterschiedliche „Stärken“ und „Sichtweisen“ nicht kaputtmachen lassen – „von keiner AfD und nicht von sonst jemandem“. Am Ende des Videos sind das Rathaus samt Wappen und der Schriftzug „Senatskanzlei Bremen“ eingeblendet.

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Wie die Senatskanzlei das Video mit dem staatlichen Neutralitätsgebot in Einklang bringen will, konnte sie auf Anfrage der JF bislang nicht erklären, da der Pressesprecher „nicht im Haus“ sei.

Verfassungsgericht rügte Merkel wegen Anti-AfD-Aussagen

Tatsächlich hatte das Bundesverfassungsgericht immer wieder festgestellt, dass etwaige parteipolitische Aussagen in amtlicher Funktion nicht erlaubte Eingriffe in den Parteienwettbewerb darstellen (JF berichtete). 2022 etwa urteilte es im Fall der Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die die Wahl des Kurzzeit-Ministerpräsidenten von Thüringen, Thomas Kemmerich (ehemals FDP, jetzt Team Freiheit), auf einer Dienstreise in Südafrika 2020 als „unverzeihlich“ bezeichnet hatte. Zugleich hatte sie gefordert, dass die demokratische Wahl „rückgängig“ gemacht werden müsse.

Nach einem von der AfD angestoßenen Organstreitverfahren kam das Verfassungsgericht zu dem Schluss, Merkel habe die Partei in amtlicher Funktion negativ qualifiziert und so das Recht auf Chancengleichheit nach Artikel 21 Grundgesetz verletzt. Weder die Stabilität der Regierung noch das Ansehen Deutschlands hätten diesen verfassungswidrigen Eingriff gerechtfertigt. Dennoch wurde die Äußerung von der Bundesregierung ins Netz gestellt. Entscheidend für die Verfassungsrichter war demnach die Amtsautorität.

Ähnliche Vorfälle gab es schon vorher. So hatte auch Merkels Parteifreundin, die ehemalige Bildungsministerin Johanna Wanka, 2015 auf der Seite ihres Ministeriums eine „Rote Karte für die AfD“ gefordert. Karlsruhe sah darin 2018 ebenfalls einen Verstoß. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) durfte die AfD 2018 zwar „staatszersetzend“ nennen. Laut Verfassungsgericht war jedoch die Veröffentlichung des dpa-Interviews, in dem er die Aussage getroffen hatte, auf der Seite des Innenministeriums unzulässig.

Bürgermeister kündigt Kampf „gegen die ethnisch reine Volksgemeinschaft“ an

In dem nun veröffentlichten Video der Bremer Senatskanzlei ließ sich Bovenschulte in Gröpelingen filmen, einem Bremer Stadtteil mit einem Ausländeranteil von 36,9 Prozent und einer Arbeitslosenquote von 26,1 Prozent. Es gebe „kaum einen anderen Stadtteil, in dem so viele Menschen aus so vielen unterschiedlichen Kulturen zusammenleben“. Ebenjenes Zusammenleben sei allerdings „nicht ohne Herausforderungen – aber im Ergebnis macht es uns stark: nämlich die Vielfalt, die dahintersteht“, meint der 61jährige Sozialdemokrat.

Dies habe man auch bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit gesehen, die dieses Jahr in Bremen stattfanden. Dann richtete sich Bovenschulte gegen ethnische Deutsche und kündigte den „Kampf“ gegen das eigene Volk an: „Wir nehmen den Kampf um die Seele unseres Landes auf – für die demokratische vielfältige Republik und gegen die ethnisch reine Volksgemeinschaft.“

Bovenschulte ist als Bürgermeister Präsident der Senatskanzlei sowie Senator für Kultur als auch für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften. Zudem ist er seit November 2025 turnusgemäß Präsident des Bundesrates. (rsz)