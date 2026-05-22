Brandmauer bröckelt: Zwei Abstimmungen gelingen Dank AfD

Anzeige

BERLIN. Der Bundestag hat am Donnerstagabend mit Stimmen der AfD eine Senkung der Luftverkehrssteuer beschlossen. Während die Regierungsfraktionen Union und SPD sowie die AfD für die Entlastung stimmten, lehnten die Fraktionen von Grünen und Linkspartei die Vorlage ab.

Die gemeinsame Initiative von CDU/CSU und SPD sieht vor, die Steuersätze zum 1. Juli 2026 wieder auf das Niveau vor der Erhöhung vom Mai 2024 zurückzusetzen. Die Gesetzesänderung muss nun noch die Zustimmung des Bundesrates erhalten, bevor sie in Kraft treten kann.

Je nach Flugstrecke fällt die Abgabe pro Passagier planmäßig niedriger aus: Auf Strecken bis 2.500 Kilometer sinkt sie von 15,53 auf 13,03 Euro, bei Mittelstrecken von 39,34 auf 33,01 Euro und auf Langstrecken von 70,83 auf 59,43 Euro. Die Bundesregierung rechnet dadurch mit Mindereinnahmen von etwa 330 Millionen Euro pro Jahr. Union und SPD begründeten die Maßnahme vor allem mit der Notwendigkeit, den Luftverkehr als wichtigen Wirtschaftszweig und Infrastrukturbereich zu stärken.

Die AfD nutzte die Debatte darüber hinaus, um die Luftverkehrssteuer generell als überflüssige Belastung der Branche und der Reisenden in Frage zu stellen. Auch der CDU-Wirtschaftsrat plädiert für eine restlose Abschaffung der Abgabe.

Grüne, Linkspartei und Umweltverbände halten an Luftverkehrssteuer fest

Ob die Senkung allein überhaupt zu günstigeren Flugtickets für die Verbraucher führen wird, bleibt indes fraglich. Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Sepp Müller äußerte sich bereits zurückhaltend, da andere Kostenfaktoren wie Kerosin weiter ansteigen, sodass eine direkte Weitergabe an die Passagiere nicht garantiert sei.

Grüne und Linke kritisierten den Beschluss als weitere Subventionierung des Flugverkehrs – zumal die Branche nach ihren Angaben ohnehin bereits mit rund zwölf Milliarden Euro öffentlicher Unterstützung rechnen könne. Gleichzeitig werde der öffentliche Nahverkehr durch das teurere Deutschlandticket belastet. Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe pflichten dieser Warnung bei und fordern stattdessen ein vergünstigtes 29-Euro-Ticket zur Erreichung der Klimaziele.

Brandmauer auch beim Gaskraftwerk für Ukraine gefallen

Der Brandmauer-Bruch im Bundestag war nicht der einzige diese Woche. Bereits am Montag hatte der CDU-dominierte Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) einen AfD-Antrag angenommen, der den geplanten Abbau und die Verschenkung eines stillgelegten Gaskraftwerks aus Lubmin an die Ukraine verhindern soll, wie die Welt am Freitag berichtete.

Die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit einer Leistung von 84 Megawatt am Lubminer Industriehafen gehört mehrheitlich einer bundeseigenen Tochtergesellschaft, dem Industriekraftwerk Greifswald GmbH. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture von SEFE Energy, der verstaatlichten Gazprom Germania, und Eon. Die Anlage steht seit mehr als drei Jahren still und wurde ursprünglich errichtet, um russisches Erdgas aus der Nord-Stream-Pipeline zu erwärmen. Nach dem Lieferstopp des russischen Gases 2022 sei der Betrieb wirtschaftlich unrentabel geworden.

AfD sieht „Politik gegen die eigene Bevölkerung“

Der AfD-Antrag richtete sich an den Landrat Stefan Kerth (parteilos). Dieser wird aufgefordert, sich bei Bund, Land und Betreiber SEFE Energy dafür einzusetzen, dass geprüft wird, ob die Anlage stattdessen am Standort Mukran auf Rügen aufgebaut und genutzt werden kann. Die Mehrheit aus CDU und AfD setzte den Antrag gegen den Widerstand von SPD, Grünen und Linkspartei durch.

Die AfD begründete ihren Vorstoß mit dem Argument, die Abgabe eines funktionsfähigen Kraftwerks sei „Politik gegen die eigene Bevölkerung“ und widerspreche den Interessen der heimischen Energieversorgung. Anfang Mai war ein ähnlicher Antrag der AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern mit den Gegenstimmen von CDU, SPD, Grünen und Linken gescheitert. Die CDU im Kreistag rechtfertigte ihre Zustimmung nun mit sachpolitischen Erwägungen und dem Schutz regionaler Interessen. Der Unternehmerverband Vorpommern hatte sich zuvor ebenfalls für eine Verlegung nach Mukran ausgesprochen, um Energiesicherheit und Ansiedlungen zu fördern.

Landesregierung sieht die Energiesicherheit nicht gefährdet

Dagegen halten die Landesregierung unter Manuela Schwesig (SPD) und der Betreiber das Kraftwerk für die Energiesicherheit Mecklenburg-Vorpommerns nicht mehr für erforderlich und sehen die Übergabe an die Ukraine als sinnvolle Solidaritätsgeste – der ukrainische Weiterbetreiber soll Demontage und Transport übernehmen.

SPD, Grüne und Linke warfen der Union vor, mit dieser Abstimmung die langjährige Unvereinbarkeit mit der AfD aufzuheben. Die energiepolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Elke-Annette Schmidt, nannte den Beschluss ein „fatales politisches Signal“. Die Bundesregierung verweist darauf, dass SEFE Energy als privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen eigenverantwortlich handele. Ein Verkauf sei zuvor geprüft, aber nicht zustande gekommen.

Der Vorgang markiert einen weiteren Tabubruch in der Brandmauer-Debatte und wird als Zeichen wachsender Risse in der bisherigen Abgrenzungspolitik gegenüber der AfD gewertet. (rsz)