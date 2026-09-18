Brandanschlag auf Synagoge: Polizei fasst polizeibekannten Afghanen

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WUPPERTAL. Die Polizei hat nach einem Feuer am Eingang der Bergischen Synagoge einen polizeibekannten Afghanen festgenommen. Der 37 Jahre alte Mann soll am Donnerstag gegen 14 Uhr eine brennbare Flüssigkeit auf den Treppenstufen vor einer Tür verteilt und angezündet haben.

Mitglieder der jüdischen Gemeinde konnten die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden blieb gering.

Der Tatverdächtige wurde kurz darauf in der Nähe der Synagoge gefasst. Nach ersten Erkenntnissen soll er allein gehandelt haben, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zu einem möglichen Motiv äußerten sich die Behörden zunächst nicht. Während die Polizei in ihrer Mitteilung von einer Brandlegung spricht, stuft der Zentralrat der Juden die Tat als Brandanschlag ein.

Warum verschweigt ZDF heute, dass nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Wuppertal ein Afghane festgenommen wurde? #OerrBlog pic.twitter.com/bxbiRizGxp — ÖRR Blog. (@OERRBlog) September 17, 2026

Schuster warnt nach Brandanschlag des Afghanen

Zentralratspräsident Josef Schuster zeigte sich besonders von der Ruhe erschüttert, mit der der Täter am helllichten Tag vorgegangen sei. Von Unrechtsbewusstsein oder Scham fehle jede Spur. „Dieses Vorgehen bezeugt die fortschreitende Normalisierung des Judenhasses, auf die unsere Gesellschaft bisher keine Antwort gefunden hat“, sagte Schuster der Katholischen Nachrichten-Agentur.

Der Zeitpunkt kurz vor dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur sei nach seiner Einschätzung nicht zufällig. Das Fest beginnt am Sonntagabend und endet am Montag nach Einbruch der Dunkelheit. Die Synagogen würden voll sein, betonte Schuster. Die Sicherheitsbehörden stünden deshalb in der Pflicht, die Gottesdienste zu schützen.

Schuster erinnerte an den Anschlag auf eine Synagoge in Manchester an Jom Kippur 2025 und den rechtsextremen Terroranschlag von Halle 2019. Antisemitische Gewalttäter wählten immer wieder jüdische Feiertage, um Angst zu verbreiten und jüdisches Leben aus der Öffentlichkeit zu verdrängen.

Synagoge wurde bereits 2014 angegriffen

Die Bergische Synagoge war schon im Juli 2014 Ziel eines Brandanschlags geworden. Damals schleuderten drei Palästinenser Brandsätze auf das Gebäude. Vor Gericht erklärten sie, mit der Tat auf den Gaza-Konflikt aufmerksam machen zu wollen. Wegen versuchter schwerer Brandstiftung erhielten sie Bewährungsstrafen.

Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland wertete den neuerlichen Angriff als Anschlag auf die gesamte Demokratie. Juden müssten ihren Glauben in Deutschland sichtbar und ohne Angst leben können. Schuster bekräftigte ebenfalls, dass sich die Gemeinden von der Gewalt nicht einschüchtern lassen würden. (rr)