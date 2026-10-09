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Sachsen-Anhalt: BMW zieht Dienstwagen für AfD-Landtagspräsidenten Rausch zurück

Sachsen-Anhalt: BMW zieht Dienstwagen für AfD-Landtagspräsidenten Rausch zurück

Sachsen-Anhalt: BMW zieht Dienstwagen für AfD-Landtagspräsidenten Rausch zurück

AfD. Sachsen-Anhalt: Tobias Rausch soll erster AfD-Landtagspräsident in Deutschland werden.
AfD. Sachsen-Anhalt: Tobias Rausch soll erster AfD-Landtagspräsident in Deutschland werden.
Tobias Rausch, erster Landtagspräsident der AfD, muss sich um einen neuen Dienstwagen umschauen. Foto: picture alliance / HMB Media | Marco Bader
Sachsen-Anhalt
 

BMW zieht Dienstwagen für AfD-Landtagspräsidenten Rausch zurück

Tobias Rausch wird zum Landtagspräsidenten gewählt und noch am selben Tag zieht BMW sein Leasingangebot zurück. Einen Grund nennt der Konzern nicht, sein Chef äußert sich zuvor aber deutlich gegen die AfD.
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MAGDEBURG. BMW hat sein Angebot für einen neuen Dienstwagen des sachsen-anhaltischen Landtagspräsidenten zurückgezogen. Die Konzernzentrale nahm das Leasingangebot am 6. Oktober zurück, wie die Landtagsverwaltung der Zeit bestätigte. An diesem Tag wählten die Abgeordneten den AfD-Politiker Tobias Rausch zum Parlamentspräsidenten.

Eine Begründung für den Rückzug nannte BMW gegenüber der Zeitung nicht. „Die BMW Group äußert sich grundsätzlich nicht zu Kundenbeziehungen“, erklärte ein Sprecher. Ob Rauschs Wahl ausschlaggebend war, ließ der Konzern damit offen.

Betroffen ist ein Angebot an den Landtag, nicht ein privater Vertrag Rauschs oder seiner Partei. Dem Parlamentspräsidenten steht für seine Amtsgeschäfte ein Dienstwagen samt Fahrer zu. Rausch übernimmt zunächst den 7er-BMW seines CDU-Amtsvorgängers, dessen Leasingvertrag jedoch im November endet.

Landtag hat bislang kein Ersatzangebot

Bis dahin muss die Verwaltung eine Anschlusslösung finden. Nach ihren Angaben war BMW der einzige namhafte deutsche Hersteller, der ein Angebot für das Fahrzeug des Landtagspräsidenten vorgelegt hatte. Von Mercedes oder Audi lagen demnach bislang keine Offerten vor.

Der bisherige Wagen war laut dem Bericht etwa neun Monate im Einsatz und hat bereits mehr als 50.000 Kilometer zurückgelegt. BMW stellte bislang einen großen Teil der Fahrzeuge von Landtag und Landesregierung. Frühere Parlamentspräsidenten nutzten zeitweise auch Audi-Fahrzeuge, darunter ein Elektroauto.

BMW-Vorstandschef Milan Nedeljković hatte sich wenige Tage zuvor in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Blick auf die AfD gegen Rechtspopulismus und Nationalismus ausgesprochen. Diese seien „Gift für einen weltoffenen Wirtschaftsstandort, der vom Welthandel lebt“. Forderungen nach Abschottung und Isolationismus widersprächen den Interessen des Standorts Deutschland. Einen Zusammenhang zwischen diesen Aussagen und dem zurückgezogenen Leasingangebot bestätigte BMW nicht. (rr)

Tobias Rausch, erster Landtagspräsident der AfD, muss sich um einen neuen Dienstwagen umschauen. Foto: picture alliance / HMB Media | Marco Bader
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