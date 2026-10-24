Vanessa Emde, die Reizfigur

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Vanessa Emde ist eine zentrale politische Reizfigur. Die jüngst ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählte Linke stammt aus „einfachen Verhältnissen“, heißt es: geboren 1981 in Düsseldorf, „Arbeitermilieu“ – was auch immer das genau bedeutet – Mutter alleinerziehend. Berlin- Neukölln, Theater, Komparatistik, Gender Studies: ein reiner Aktivistenlebenslauf.

Emde ist Produkt der Transformation des linksradikalen Milieus der 2010er Jahre – so selbstverständlich „palästinasolidarisch“, als hätte es den Antizionismusdiskurs der deutschen Nach-Wende-Linken nie gegeben. Selbstverständlich „reflektiert“: Es sei nicht leicht, im Land des Holocausts gegen „Völkermord“ zu sein, und dafür Widerspruch zu erfahren. Eine Erfahrung, die für sie, für Ausländer und Juden (sic!) gleichermaßen belastend sei, sagt sie auf Instagram.

Emde ist keine Antisemitin klassischen Zuschnitts

Israels Existenzrecht, das sowohl Kritiker wie Befürworter des Staates gerne in Berliner Sondierungsgesprächen und bei Markus Lanz diskutieren, stellt sie zwar nicht mehr oder weniger in Frage als das Zyperns oder des Sudans – nur trifft sie sich weit häufiger mit palästinensischen Fundamentalisten als mit Separatisten aus Georgien und möchte zudem in der existenzrechtlosen Bundesrepublik Landespolitik machen.

„Vedi“, wie sie von Genossen genannt wird, ist keine Antisemitin klassischen Zuschnitts, bloß jemand, der sich bewusst von all jenen Neuköllnern wählen lässt, die beim Tee oder auf dem Sportplatz darüber witzeln, dass Exekutionskommandos mit Paraglidern junge Israelis in die Wüste getrieben und mit Bauch- und Wirbelsäulenschüssen hingerichtet haben. Seit etwa zehn Jahren versteht man in der deutschen Linken darunter wieder „internationale Solidarität“ und raunt sich verschmitzt lachend „Yallah, Yallah, Intifada“ zu, wenn das Thema aufkommt.

Und los geht es😇

Die 1. Folge aus der neuen Berliner Unterhaltungsserie:

⚠️#Nazis aus der #LinksPartei @dielinkeberlin⚠️

Wir sehen und hören die allseits unbeliebte Landpomeranze Vanessa „Vedi“ Emde, Jahrgang ’81, aus dem, wie könnte es anders sein, Provinzstädtchen Düsseldorf. https://t.co/fx1BIVuJ89 — 🇩🇪 ITŌ Hotaru 伊藤螢 🇯🇵 🌸掩八紘而爲宇🌸 (@HotaruIto) October 20, 2026

Vanessa Emde übersetzt diesen Trend ins Politische und erfährt dafür bei einer ausländischstämmigen Bevölkerung genauso Zuspruch wie bei der autochthonen Berliner Linken. Die älteren Herren bei der CDU mögen solche Vorgänge nicht recht begreifen, aber sie sind am Ende lediglich ein Spiegelbild der linken Debattenentwicklung. Nunmehr ist die Frau aus allseitig strategischem Kalkül zum Politikum geworden, weil sie halt zufälligerweise in die Existenzrechtdebatte zur Koalitionssuche hineingeraten ist.

Instrumentelles Verhältnis zur Demokratie

Zunächst hielt die Berliner Linke zu Emde, was zeigt, dass die Partei eine Verschiebung des Nahostdiskurses im Sinne propalästinensischer Agitation auch nach Unterzeichnung der Antisemitismusdeklaration voranbringen möchte. Doch dann bestritt Emde in einer Stellungnahme erneut das Existenzrecht aller Staaten, sprich Israels. Ob die Fraktion sie dafür nun doch ausschließt, darüber soll – da sich Emde diese Woche krank meldete – am kommenden Dienstag entschieden werden.

In ihrer Stellungnahme läßt Emde letztendlich nur durchblicken, was dem Kenner linker Politik bekannt ist: das Verhältnis zum demokratischen Prozess ist instrumenteller Natur, und Bekenntnisse vor dem politischen Gegner sind nicht mehr wert als das Papier, auf dem sie geschrieben stehen. Emde ist wohl nicht an ihren mehr oder weniger radikalen Positionen gescheitert, sondern eher an ihrem Unwillen, vielleicht auch ihrer Unfähigkeit, dieses Vorgehen unauffällig und diskret zu gestalten, anstatt bei unpassenden Gelegenheiten öffentlich zu provozieren.