Berliner Grüne und SPD wollen weiter die Linke an die Macht bringen

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BERLIN. Der von Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft betroffene Berliner SPD-Fraktionschef Steffen Krach hat verkündet, dass SPD und Grüne die Sondierungen mit der Linken in der Hauptstadt fortsetzen. In der RBB-„Abendschau“ sagte er, die beiden Parteien hätten sich am Mittwochnachmittag darüber ausgetauscht, dass die Linke die „Berliner Erklärung“ der drei Parteien zum Antisemitismus gebrochen habe.

Dabei geht es um eine eigene Erklärung der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, die die Antisemitismus-Beschlüsse deutlich abgeschwächt und trotz anderslautender Verabredung die Palästinenser-Aktivistin Vanessa Emde in die Fraktion aufgenommen hatte. Am Abend habe es dann ein Treffen auch mit Vertretern der Linkspartei gegeben.

Dabei habe man sich „nochmal darauf verständigt, dass diese Vereinbarung gilt, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft, und dass sie auch Bestandteil des Koalitionsvertrages wird“, sagte Krach.

Eralp lobt gute Atmosphäre

Das bestätigte später auch die Linken-Fraktionsvorsitzende Elif Eralp, die in dem Bündnis neue Regierende Bürgermeisterin werden soll. Sie bestätigte der dpa: „Die Vereinbarung wird Bestandteil eines möglichen Koalitionsvertrages, über den die Parteien am Ende entscheiden.“

Eralp lobte auch die Atmosphäre zwischen den drei Parteien: „Wir sind heute mit Grünen und SPD zusammengekommen und haben ein gutes und offenes Gespräch geführt. Wir haben uns verständigt, die Missverständnisse zwischen uns sind ausgeräumt.“

Die am Dienstagabend erfolgte Unterbrechung der Sondierungsgespräche durch Grüne und SPD dauerte damit nur kurz. Schon am heutigen Donnerstag sollen sie fortgesetzt werden, freute sich Eralp. Es gehe dabei darum, „über die zentralen Herausforderungen unserer wundervollen Stadt zu sprechen“.

Berliner Linken-Parteitag soll nach Sondierungen entscheiden

Ob es tatsächlich zu einer rot-grün-roten Koalition unter Führung der Linken kommt, hängt nun vor allem an der nicht nur mit israelfeindlichen Äußerungen, sondern auch mit Nähe zu arabischen und kurdischen Clans Schlagzeilen machenden Partei. „Zum Abschluss der Sondierungen mit Grünen und SPD entscheidet unser Parteitag, ob wir Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Grundlage werden das Sondierungspapier und die Berliner Vereinbarung sein, die wir in der vergangenen Woche getroffen haben“, sagte Eralp.



Aus der Linken kommt jedoch erheblicher Widerstand gegen die Berliner Vereinbarung. Man habe sich dem Druck der Springer-Presse und rechten Medien unterworfen, lautet der Vorwurf an die Parteispitze. Mächtige Kreisverbände wehren sich dagegen, unter diesen Umständen eine Koalition einzugehen. (fh)