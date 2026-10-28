Berliner CDU-MdB lässt AfD-Politiker zum Vize-Bürgermeister wählen

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BERLIN. In Berlin-Reinickendorf soll die Brandmauer fallen. Das hat der CDU-Kreisvorsitzende Marvin Schulz angekündigt. Seine Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) werde am morgigen Donnerstag den AfD-Politiker Thomas Ruschin zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister wählen. Der Jurist war vor sechs Jahren von der CDU zur AfD gewechselt. Brisant: Der 31-jährige Marvin Schulz ist als direkt gewählter Abgeordneter auch Mitglied der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Bei der gleichzeitig zur Berliner Abgeordnetenhauswahl stattgefundenen BVV-Wahl war die AfD im nordwestlich gelegenen Reinickendorf mit 18,5 Prozent zweitstärkste Kraft geworden. Sie hatte mit einem Plus von 8,5 Punkten SPD und Grüne überholt. Stärkste Partei blieb trotz herber Verluste die CDU (27,4 Prozent).

Schulz sagte der Bild-Zeitung: „Das politische System in Deutschland ist ineffizient und geht kaputt. Wir haben uns jetzt entschieden, Sachpolitik statt Lagerpolitik zu machen.“ Als „Rechtsstaatspartei“ nehme man das Wahlergebnis ernst. Zuvor hatte der CDU-Kreischef dem Tagesspiegel erklärt, die AfD solle nicht weiter die Gelegenheit bekommen, sich in eine „Märtyrerrolle“ zu begeben.

Berliner CDU-Kreischef gibt sich selbstkritisch

Der Bundestagsabgeordnete zeigte sich dabei selbstkritisch: „Unter meiner Verantwortung haben wir auch hier eine Politik verfolgt, die Anträge der AfD unisono abgelehnt hat – ohne inhaltliche Auseinandersetzung. Und ich muss einfach feststellen, dass diese Politik der Ausgrenzung nicht erfolgreich gewesen ist, weil sie nicht dazu geführt hat, dass die AfD schwächer geworden ist.“

Das heiße jedoch nicht, dass die CDU nun mit der AfD zusammenarbeite, betonte Schulz: „Wir setzen um, was die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, und fokussieren uns ansonsten auf Sachpolitik.“

Trotz der Zustimmung der Union ist jedoch nicht klar, ob Ruschin das Amt, das der AfD nach dem üblichen Bezirksproporz zusteht, wirklich bekommt. CDU und AfD verfügen gemeinsam über 27 Bezirksverordnete. Die absolute Mehrheit liegt bei 28. Das BSW mit zwei Sitzen oder die FDP mit einem Mandat könnten den Ausschlag geben. Linke, SPD und Grüne kommen gemeinsam auf 25 Bezirksverordnete.

Merz droht mit Parteiausschluss

Über dem CDU-Bundestagsabgeordneten und den -Bezirkspolitikern schwebt nun das Damoklesschwert des Parteiausschlusses. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte jedem Mitglied, das mit der AfD stimmt, wiederholt scharf gedroht. Erst auf dem CSU-Parteitag am vergangenen Wochenende warnte der 70-Jährige: „Wer meint, diesen Leuten seine Stimme geben zu müssen, der hat in unserer Union nichts mehr zu suchen.“

Darauf beruft sich nun die SPD. Der frühere Reinickendorfer Kreisvorsitzende Jörg Stroedter wandte sich wegen der bevorstehenden Wahl Ruschins an den Bundeskanzler: „Dann fällt die Brandmauer! Wenn Parteichef Friedrich Merz glaubwürdig bleiben will, gehören diese Leute nicht mehr in die CDU.“ (fh)