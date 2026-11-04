Bekommt Ulrich Siegmund jetzt Konkurrenz von der Linkspartei?

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MAGDEBURG. Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, hat in Erwägung gezogen, als Ministerpräsidentin zu kandidieren. Am Dienstag wolle ihre Fraktion darüber beraten, „eine echte Alternative in Form einer eigenen Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin aufzustellen“, sagte die Politikerin am Mittwoch der Magdeburger Volksstimme. Die Idee gelte jedoch nur für den ersten Wahlgang.

Laut von Angern steht die AfD „für eine rückwärtsgewandte Politik und eine Spaltung des Landes“. Dagegen möchte sie sich einsetzen, denn es brauche mehr statt weniger Zusammenhalt. Ein Sprecher der Fraktion bestätigte auf Anfrage der Zeitung, dass in der nächsten Fraktionssitzung über die Kandidatur abgestimmt wird.

Wird Siegmund erster AfD-Ministerpräsident?

Von Angern fiel zuletzt mit ihrer Rede als Alterspräsidentin bei der konstituierenden Sitzung des Landtags Sachsen-Anhalt auf. In dieser bezeichnete sie den Ministerpräsidentenkandidaten der AfD, Ulrich Siegmund, und die gesamte Fraktion als „machttrunken“. Zudem habe unter dem Einzug der Partei die parlamentarische Kultur gelitten.

Die Wahl des Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts soll Mitte Dezember stattfinden. Für einen ersten AfD-Ministerpräsidenten fehlt der Fraktion mit 39 von 83 Sitzen die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang, die mit 42 Stimmen erreicht ist. Erst in einem dritten Wahlgang reicht auch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Linkspartei hat acht Sitze. Die CDU-Fraktion kündigte bereits an, während der ersten beiden Wahlgänge den Plenarsaal größtenteils zu verlassen (JF berichtete). (mas)