Bayerns Innenminister feiert sinkende Einwohnerzahl als Beweis für Migrationswende

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MÜNCHEN. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat einen vermeintlichen Erfolg der Migrationswende zelebriert. Indiz dafür sei der Rückgang der Gesamteinwohnerzahl, den der Politiker darauf zurückführt, „dass der konsequente Kurs von Staats- und Bundesregierung in der Migrationspolitik wirkt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums vom Mittwoch.

Laut Zahlen des Statistischen Landesamts in Bayern lag die Bevölkerungszahl am 30. Juni bei rund 13,23 Millionen Menschen und damit um 17.190 Personen weniger als noch zum Ende des Jahres 2025.

„Die Erfolge der Migrationswende schlagen sich nun auch messbar in der Gesamteinwohnerzahl des Freistaats nieder“, deutete Herrmann den Rückgang. „Darüber hinaus ist die Entwicklung auch für die Planungen auf der kommunalen Ebene von großer Bedeutung, etwa mit Blick auf den Personal- und Platzbedarf bei der Kinderbetreuung und in Schulen.“

Migranten konnten Geburtendefizit in Bayern nicht ausgleichen

Der Bevölkerungsrückgang wurde bereits 2025 in Bayern verzeichnet. Dieser Trend wurde im ersten Halbjahr 2026 bestätigt. „Nach den Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik überstieg die Zahl der Gestorbenen mit 72.746 im ersten Halbjahr 2026 die Zahl der Geburten in Höhe von 53.336, wodurch sich ein Sterbefallüberschuss von 19.410 Personen ergibt“, heißt es Landesinnenministeriums.

Das Geburtendefizit konnte jedoch nicht ausgeglichen werden, da vor allem die Zuwanderung aus dem Ausland gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich abgenommen habe.

Bundesweit schrumpft Bevölkerung

Auch bundesweit sank die Bevölkerungszahl. Zum Ende des vergangenen Jahres lebten nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes mit rund 83,5 Millionen 100.000 weniger Menschen in Deutschland als im Jahr davor. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit (JF berichtete). Damit schrumpfte die Bevölkerung erstmals wieder seit 2020.



Zwischen 2011 und 2024 war die Bevölkerungszahl mit der einen Ausnahme jedes Jahr gestiegen. Im Vergleich mit dem Jahr, bevor die Migrationskrise (JF berichtete) begann, hat die Bundesrepublik 2,6 Millionen Einwohner hinzugewonnen. 2014 lebten 80,9 Millionen Menschen zwischen Rhein und Oder.

Deutschland konnte ausschließlich durch Zuwanderung wachsen. Seit der Wiedervereinigung 1990 starben jedes Jahr mehr Menschen als geboren wurden. Für das vergangene Jahr meldeten die Standesämter 640.000 bis 660.000 Neugeborene – und damit weniger als 2024, als es noch 677.117 Geburten gab. (mas)