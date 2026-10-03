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Agrarpolitik: Bauernland in anderer Hand?

Agrarpolitik: Bauernland in anderer Hand?

Agrarpolitik: Bauernland in anderer Hand?

Das Bild zeigt einen Bauern in seinem Traktor.
Das Bild zeigt einen Bauern in seinem Traktor.
Ein Landwirt in seinem Traktor: Kleine und mittelständige Unternehmen stehen unter Konkurrenzdruck. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich
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Bauernland in anderer Hand?

Bauern finden kaum noch bezahlbares Land. Agrarflächen werden immer teurer – und Mittelständler müssen mit finanzstarken Inverstoren konkurrieren.

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Ein Landwirt in seinem Traktor: Kleine und mittelständige Unternehmen stehen unter Konkurrenzdruck. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich
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