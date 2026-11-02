Bas tritt gegen SPD nach

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BERLIN. Die frühere Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat nach ihrem Rücktritt (die JF berichtete) schwere Vorwürfe gegen Politiker der Union und ihre eigene Partei erhoben. In einem Interview mit dem ARD-Magazin „Konfrontation“ beklagte sie gezielte Angriffe aus der CDU/CSU und mangelnde Rückendeckung aus den Reihen der Sozialdemokraten. Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe seine Zusage, sich um die Kritik aus seiner Partei zu kümmern, nicht eingelöst.

Insbesondere die Vorwürfe, sie habe notwendige Reformen verschleppt, weist Bas zurück. Die Koalitionsspitzen hätten gemeinsam vereinbart, die Rentenreform erst nach den Landtagswahlen Ende September vorzulegen.

Auch Merz sei in diese Entscheidung eingebunden gewesen. Dennoch hätten Unionspolitiker ihr nahezu täglich vorgehalten, dass sie keine Ergebnisse liefere. „Das war ja alles abgesprochen“, betonte Bas. Besonders scharf kritisierte sie den CDU-Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten, der öffentlich ihre Ablösung als Ministerin gefordert hatte. „Sowas sagt man nicht als Koalitionspartner über eine eigene Ministerin.“ Für Bas steht fest: „Da wurde eine Kampagne gefahren, die am Ende heißt: Die SPD blockiert.“

Bas beklagt fehlende Unterstützung durch Merz

Über die Angriffe habe sie sich persönlich bei Merz beschwert. Dieser habe ihr zugesichert, sich darum zu kümmern. „Es hat aber keinen Anklang gefunden“, bilanzierte Bas. Vom Kanzler selbst habe sie sich zunächst nicht angegriffen gefühlt. Allerdings hätten sie nach ihrem Rücktritt Berichte irritiert, wonach Merz in einem Hintergrundgespräch ihre mangelnde Präsenz in Berlin kritisiert haben soll. Dabei habe er ihre schwierige persönliche Situation gekannt. Ob die Äußerung tatsächlich gefallen sei, wisse sie allerdings nicht.

Auch die eigene Partei nimmt Bas nicht von ihrer Kritik aus. „Auch aus meiner Partei hätte ich mir manchmal mehr Unterstützung gewünscht.“ Schon während der Sommerpause habe es Kritik aus den eigenen Reihen gegeben. Besonders ihr Vorschlag, die sogenannte Rente mit 63 abzuschaffen, war innerhalb der SPD auf Widerstand gestoßen. Als grundlegendes Problem ihrer Partei bezeichnete Bas die mangelnde inhaltliche Klärung wichtiger Positionen und die Beschäftigung mit Nebenthemen.

Den Ausschlag für ihren Rücktritt am 12. Oktober habe jedoch der Tod ihrer Stieftochter gegeben. Diese war Ende September an Krebs gestorben. Bas hatte sie zuvor im Hospiz begleitet. Die beiden hätten über viele Jahre eine enge Beziehung gehabt. Die letzten Wochen hätten ihr „ziemlich viel Kraft abgesaugt“. Schon im September habe sie gemerkt, dass ihre Kräfte schwanden. Sie habe den Kopf nicht mehr frei für die Politik gehabt.

Bas spricht über die Härte der Politik

Besonders belastend sei für sie die Erkenntnis gewesen, dass sie für ihre Trauer mehr Zeit benötige, als ihr die Politik zugestehen würde. „Es ist schon manchmal schwer, morgens überhaupt aufzustehen, wenn man sich fragt: Wofür?“ Bas kritisierte in diesem Zusammenhang den Umgang mit persönlichen Krisen im politischen Betrieb. „Oft gibt es kaum Menschlichkeit in diesem politischen Betrieb.“ Viele Politiker würden selbst längere Erkrankungen verschweigen, weil niemand Schwäche zeigen wolle.

Bas betonte allerdings, dass sie wahrscheinlich auch ohne die Angriffe aus der Union zurückgetreten wäre. Zugleich bedauerte sie, mit ihrer Rücktrittserklärung einen heftigen Streit innerhalb der Koalition ausgelöst zu haben. Hätte sie dessen Ausmaß vorausgesehen, hätte sie auf die öffentliche Kritik verzichtet. An ihren Vorwürfen hält sie jedoch fest. Ihr Ziel sei gewesen, die Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung zu verbessern.

Der Koalition gab die frühere SPD-Vorsitzende eine deutliche Warnung mit auf den Weg: „Ihr müsst besser miteinander umgehen. Sonst wird das nix.“ Die ARD zeigt das Interview am Montagabend um 21.45 Uhr im Ersten und anschließend in einer längeren Fassung im WDR. (rr)